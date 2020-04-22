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基隆法拍民宅爭議 全民要找的鄰居其實是不動產估價師

聯合報 / 記者邱瑞杰戴永華／連線即時報導
基隆市民陳青旭（左二）未繳交通違規罰款1萬8千元，房屋被拍賣，法律學者陳志龍（右二）和基隆市議員宋瑋莉（右一）等人今出面聲援，盼能保住陳家的房子。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民陳青旭（左二）未繳交通違規罰款1萬8千元，房屋被拍賣，法律學者陳志龍（右二）和基隆市議員宋瑋莉（右一）等人今出面聲援，盼能保住陳家的房子。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被政府拍賣，法律學者陳志龍今指行政執行署宜蘭分署說，查封筆錄有鄰居簽名，但「許姓男子」不是鄰居，筆錄登載不實，拍賣不合法。據了解，許姓男子也為本案相關人士，身分是不動產估價師。

陳志龍說，宜蘭分署稱拍賣筆錄有6名在場人簽名，程序合法。經過比對查出其中5人分別移送機關、管區警員、鎖匠、書記官和地政機關人員，另一名許姓男子未註明身分，應該就是分署所說的鄰居，但詢問陳青旭和當地里、鄰長，都不認識這個人。

陳志龍說，請宜蘭分署講清楚、說明白，許姓男子到底是不是陳青旭的鄰居？他是誰？全民也一起來搜尋這個人，「因為這個是關鍵」。如果許不是鄰居，查封筆錄的記載就與事實不符。如果沒有這名鄰居，就是公務人員涉嫌不實登載，這樣合法嗎？要不要撤銷查封？

據了解，許姓男子確實並非陳青旭的鄰居，應為本案不動產估價師。陳志龍得知後表示，宜蘭分署公開表示查封筆錄有相關單位及鄰居簽名，程序合法，即產生法律效果，事後若證明無鄰居簽名，合法性當然有問題。

宜蘭分署表示，陳姓義務人及利害關係人已提出行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀，分署也已依上級指示暫緩點交。未來會依行政執行法異議程序辦理，對義務人及社會大眾關心、質疑事項深入調查。完成審查後，會將資料呈交法務部行政執行署審查。

基隆 法務部 交通違規

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