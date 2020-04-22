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第三人沒收程序 最高檢支持大法庭見解

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

最高法院刑事大法庭今宣示第三件裁定，檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要「得」依職權裁定命第三人參與沒收程序，使其充分行使防禦權。最高檢對此表示肯定，認為此裁定對維護公平正義具有重大意義。

新聞稿指出，法院依刑事訴訟法第455條之12第3項前段規定，裁定命第三人參與沒收程序，再依審理結果，諭知沒收與否的判決，不以經檢察官聲請為必要。

本件法律爭議在於，本院對於啟動第三人沒收程序，有不同見解。先前認為沒收是獨立的法律效果，基於控訴原則，在檢察官未聲請沒收第三人財產時，法院應先曉諭檢察官聲請，不得逕命第三人參與沒收程序，並諭知相關沒收。

本裁定則以實體法上，為維護財產秩序公平正義，明定沒收法律效果兼及第三人；程序法上，本於控訴原則，檢察官對被告及犯罪事實起訴效力，當已包括沒收。

法院為維護公平正義，並保障第三人聽審權，基於法治國訴訟照料義務法理，自應依法命第三人參與沒收程序，俾其充分行使防禦權。

最高檢認為，此裁定支持法院應善盡照料第三人義務，並實現犯罪所得應予剝奪的普世價值，對維護公平正義具有重大意義。

最高檢表示，第三人財產沒收固無庸以檢察官聲請為必要，然檢察官在偵查中與起訴時仍應依據刑事訴訟法第455條之13規定確實通知第三人。

除於通知內詳載應沒收財產名稱、種類、數量及其他足以特定事項，以及構成沒收理由事實要旨及其證據外，並於公訴時善盡舉證責任，不應有所懈怠，以維護第三人權益及實現公平正義。

檢察官 刑事訴訟 人權

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