快訊

敦睦支隊長遭國防部切割 致信全體官兵「抱歉，但以各位為榮」

艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高階警官赴信義區豪宅招待所 警政署：查無不法

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
高階官警人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署表示查無不法。記者李奕昕／攝影
高階官警人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署表示查無不法。記者李奕昕／攝影

高階警察人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署說，該處非列管不妥當場所，查無不法或不當，不會因黑函影響當事人升遷權益。

據了解，這個私人招待所位於台北市信義區松勤街豪宅，在台北101大樓附近，不少藝人、警界人士或公眾人物出入，警方近年曾獲報妨害安寧，但未接獲色情或風紀案件檢舉。

警政署說，這名警官是在前年10月下班後攜眷出席餐會，到場致意不久離席，該處屬私人會館性質，出租不特定人辦理餐敘及聯誼使用，並非有女陪侍場所。

針對警界人事調整，警政署說，依專業能力、職務歷練及升遷倫理等通盤考量，不受黑函檢舉或不實指控影響，至於招待所是否涉及賭博或色情，指示台北市警察局查處。

高階官警人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署表示查無不法。記者李奕昕／攝影
高階官警人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署表示查無不法。記者李奕昕／攝影

北市 警察

延伸閱讀

警官遭爆出入招待所 警署：查無不法

相關新聞

基隆法拍民宅爭議 全民要找的鄰居其實是不動產估價師

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被政府拍賣，法律學者陳志龍今指行政執行署宜蘭分署說，查封筆錄有鄰居簽名，但...

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆 3嫌移送北檢複訊

前香港銅鑼灣書店店長林榮基昨天遭人潑漆，北市警方組專案小組全力偵辦，今天於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌、接應的鄭姓共犯...

欠1.8萬罰單屋遭法拍 台大前教授提出程序十疑點

基隆市男子陳青旭因積欠1萬8千元交通罰款，房子遭到法拍查封，協助陳男爭取權益的台大法律系前教授陳志龍質疑，法拍的行政處分...

高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，多次遭上方2樓住戶檢舉噪音，去年被提告求償50萬元。高雄地院認為，高雄市府環保...

高階警官赴信義區豪宅招待所 警政署：查無不法

高階警察人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署說，該處非列管不妥當場所，查無不法或...

第三人沒收程序爭議 大法庭裁定統一見解採「肯定說」

「大法庭」制度去年7月4日上路，最高法院刑事大法庭今宣示第三件裁定，檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，「得」依...

疫情影響生計 663萬更生保護貸款緩催收

新冠肺炎疫情令經濟活動停滯，影響民眾生計，法務部針對司法保護對象決定啟動紓困方案，主動關懷受保護管束對象4200人次；另...

泉順涉賣摻米被起訴 苗檢：尚無足以危害人體健康跡證

苗栗縣泉順食品企業股份有限公司涉嫌賣摻米被起訴，苗栗地檢署特別發出Q&A，強調尚無發現足以危害人體健康的相關跡證，請民眾...

囂張嗆聲「堵護士下班」 法官一查...發現他黑歷史超多

高雄市張姓男子去年在高雄榮總急診室火爆摔冰敷袋、連聲飆嗆女護理師難聽字眼，還囂張地說，「譙叫做當眾侮辱啦，看要判多少，2...

駕車過失致死僅判3月 二審認有違比例原則改判6月

陳姓男子1年多前駕駛轎車，沿台南市東區東門路2段快車道由西往東方向行駛，為搶快而突然向右駛入慢車道違法超車，致劉姓機車騎...

涉摻米賣1億多元賺價差遭苗檢起訴 山水米泉順公司喊冤

山水米主要品牌的苗栗縣泉順食品企業股份有限公司被控，2017年到2019年間賣米給爭鮮股份有限公司、饗賓餐旅事業股份有限...

只欠1萬8、房子被拍賣 「保房」總動員質疑程序不合法

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，三代家人同住的房子被行政執行署宜蘭分署拍賣，面臨流離失所困境。陳喊冤引人關注，...

熱門新聞

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

15惡煞夜闖北市萬華KTV 刀砍2男血濺包廂女伴全嚇傻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。