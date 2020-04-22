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高階警官赴信義區豪宅招待所 警政署：查無不法
高階警察人事調整在即，警政署一名三線三星警官被控曾赴台北市信義區某私人招待所，警政署說，該處非列管不妥當場所，查無不法或不當，不會因黑函影響當事人升遷權益。
據了解，這個私人招待所位於台北市信義區松勤街豪宅，在台北101大樓附近，不少藝人、警界人士或公眾人物出入，警方近年曾獲報妨害安寧，但未接獲色情或風紀案件檢舉。
警政署說，這名警官是在前年10月下班後攜眷出席餐會，到場致意不久離席，該處屬私人會館性質，出租不特定人辦理餐敘及聯誼使用，並非有女陪侍場所。
針對警界人事調整，警政署說，依專業能力、職務歷練及升遷倫理等通盤考量，不受黑函檢舉或不實指控影響，至於招待所是否涉及賭博或色情，指示台北市警察局查處。
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