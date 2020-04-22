前香港銅鑼灣書店長遭潑漆 3嫌移送北檢複訊
前香港銅鑼灣書店店長林榮基昨天遭人潑漆，北市警方組專案小組全力偵辦，今天於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌、接應的鄭姓共犯、幫忙把風的曾男胞兄到案。警詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送台北地檢署，由檢察官複訊中。
林榮基昨早9時在台北市中山區一家咖啡廳吃早餐，突遭一名男子潑紅漆，林嚇的跳開，店家也立刻報警。警方查出共3男涉案，今天凌晨在高雄逮到曾姓主嫌及鄭姓共犯，曾姓主嫌的胞兄仍在逃。
警方調查，3嫌分別負責潑漆、把風及接應；曾姓主嫌犯案後鑽進巷弄與鄭姓共犯會合，共搭計程車離開，再逃往高雄，把風的曾男胞兄則徒步離去再搭上計程車逃逸。
由於香港銅鑼灣書店以販賣政治禁書聞名，2015年林榮基與股東相繼「被」失蹤，林榮基遭中國拘留近8個月後回港，之後到台灣。他計畫本周六在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，但前天收到律師函指稱店名早被註冊應立刻撤換，否則提告。
因此，警方不排除3嫌犯案動機與林開書店有關。兩嫌被逮後，涉嫌幫忙把風的曾男胞兄仍還在逃，今上午於高雄旗津落網，警方帶回中山分局詢問，警詢後將3人一同移送北檢。
北檢今分案，由負責香港歌手何韻詩潑漆案的檢察官黃筵銘負責指揮偵辦。去年9月間，何韻詩參加台港大遊行，接受媒體訪問時遭兩名偽裝反送中人士從背後潑紅漆。
事發當下警方逮捕潑漆的胡志偉及同夥梁太富，並循線查出7名共犯移送北檢複訊，檢方訊後各以1萬元至15萬元不等金額交保。另聲押禁見胡、梁兩人，法院裁定胡以20萬交保、梁以10萬元交保。
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