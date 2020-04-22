第三人沒收程序爭議 大法庭裁定統一見解採「肯定說」

「大法庭」制度去年7月4日上路，最高法院刑事大法庭今宣示第三件裁定，檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，「得」依職權裁定命第三人參與沒收程序，開啟第三人沒收程序，並宣告沒收第三人財產；有趣的是，最高法院院長吳燦、大法庭審判長洪昌宏均採「否定說」，最終仍尊重多數見解。

本案源於被告陶然等人涉違反證券交易法的「碩天炒股案」，其中連藝人邵昕捲入，更一審被判2年徒刑，緩刑4年；而台灣高等法院更一審認為蔡峻仁等14人名下的證券交易帳戶與本案犯罪所得有關，為保障可能被沒收財產的第三人程序主體地位、參與沒收程序的權利及尋求救濟的機會，去年6月21日依職權裁定命14人參與沒收程序，事隔2個月，更一審判決一併宣告沒收。

案件上訴，最高法院刑五庭針對檢察官未聲請沒收第三人財產，法院是否可依刑事訴訟法規定，職權裁定命第三人參與沒收程序、開啟第三人沒收程序、宣告第三人財產沒收部分，評議後採「肯定說」，和最高法院先前裁判法律見解不同，因此今年初徵詢其他庭意見，最終有6庭同意、2庭不同意刑五庭見解，提交大法庭統一法律見解。

大法庭今宣示裁定，檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，得依職權裁定命該第三人參與沒收程序，而開啟第三人沒收程序，並為第三人財產沒收之宣告；大法庭認為，追討犯罪所得是普世基本法律原則，法官也有宣告沒收犯罪所得的義務，最終以8比3決定採「肯定說」，認為法院得依職權命第三人參與沒收程序、開啟第三人沒收程序、宣告沒收第三人財產。

最高法院院長吳燦在本件中仍是大法庭成員，他和大法庭審判長洪昌宏均採「否定說」，認為檢方沒有聲請第三人沒收程序，法院也不應依職權裁定開啟，但「否定說」為少數，最終裁定仍採「肯定說」。