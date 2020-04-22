高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，多次遭上方2樓住戶檢舉噪音，去年被提告求償50萬元。高雄地院認為，高雄市府環保局曾前往稽查16次，僅有1次測得26分貝，仍未超過高雄管制標準值32分貝，但3樓住戶作證擾眠、另有其他住戶也檢舉過，可見確實超越一般人容忍範圍，判應賠2樓住戶12萬元。可上訴。

公寓2樓住戶謝姓夫妻提告主張，去年5月樓下卡拉OK酒吧開設後，因沒加強隔音設備，導致他們家從每晚10點到隔天清晨6點，都飽受酒吧傳出的音響音頻、音樂及客人歌聲侵擾，夜間輾轉難眠，因此診斷出焦慮症狀、睡眠障礙症，不得已必須每晚到友人家中借宿，已侵害他們居住安寧的人格權，情節重大，應各賠精神慰撫金25萬元。

酒吧的楊姓業者出庭辯稱，去年9、10月間就在酒吧內2樓樓梯間加作隔音設備，且不再使用低音喇吧，環保局派員到場測量，結果都沒超過噪音管制標準，並沒侵害居住安寧。

法官發現，市府環保局從2019年6月起接獲檢舉，曾派員到酒吧稽查16次，但多次稽查都沒發現使用擴音設備，或者根本大門深鎖，只在去年7月6日凌晨1點21分，到陳情人的家中量測數值為26分貝，沒超過「高雄市營業場所夜間時間第三類管制」標準值32分貝。

不過同一棟3樓住戶出庭證稱，「聽到的聲音已足讓人無法睡覺，會讓人在睡眠中突然被吵醒，低音音響所發出『動動動』的聲音即使戴耳塞也沒有用」、「被吵到晚上要吃安眠藥才能入睡，雖然已經比較少使用重低音喇叭，但還是能聽到唱歌的聲音，讓人無法入睡」。

法官認為，謝姓夫妻就住酒吧正上方，受干擾程度一定比3樓更嚴重，也有其他住戶檢舉過噪音，可見已超越一般人能容忍範圍，且酒吧從深夜11點到5、6點，是一般人睡眠期間，屬重大干擾，考量謝姓夫妻已在友人家借宿半年多，對生活作息及健康等影響程度，判酒吧應賠6萬元。