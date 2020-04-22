快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，遭2樓住戶提告指出長期噪音擾眠，高雄地院判應賠50萬元，可上訴。圖／翻攝酒吧臉書
高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，遭2樓住戶提告指出長期噪音擾眠，高雄地院判應賠50萬元，可上訴。圖／翻攝酒吧臉書

高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，多次遭上方2樓住戶檢舉噪音，去年被提告求償50萬元。高雄地院認為，高雄市府環保局曾前往稽查16次，僅有1次測得26分貝，仍未超過高雄管制標準值32分貝，但3樓住戶作證擾眠、另有其他住戶也檢舉過，可見確實超越一般人容忍範圍，判應賠2樓住戶12萬元。可上訴。

公寓2樓住戶謝姓夫妻提告主張，去年5月樓下卡拉OK酒吧開設後，因沒加強隔音設備，導致他們家從每晚10點到隔天清晨6點，都飽受酒吧傳出的音響音頻、音樂及客人歌聲侵擾，夜間輾轉難眠，因此診斷出焦慮症狀、睡眠障礙症，不得已必須每晚到友人家中借宿，已侵害他們居住安寧的人格權，情節重大，應各賠精神慰撫金25萬元。

酒吧的楊姓業者出庭辯稱，去年9、10月間就在酒吧內2樓樓梯間加作隔音設備，且不再使用低音喇吧，環保局派員到場測量，結果都沒超過噪音管制標準，並沒侵害居住安寧。

法官發現，市府環保局從2019年6月起接獲檢舉，曾派員到酒吧稽查16次，但多次稽查都沒發現使用擴音設備，或者根本大門深鎖，只在去年7月6日凌晨1點21分，到陳情人的家中量測數值為26分貝，沒超過「高雄市營業場所夜間時間第三類管制」標準值32分貝。

不過同一棟3樓住戶出庭證稱，「聽到的聲音已足讓人無法睡覺，會讓人在睡眠中突然被吵醒，低音音響所發出『動動動』的聲音即使戴耳塞也沒有用」、「被吵到晚上要吃安眠藥才能入睡，雖然已經比較少使用重低音喇叭，但還是能聽到唱歌的聲音，讓人無法入睡」。

法官認為，謝姓夫妻就住酒吧正上方，受干擾程度一定比3樓更嚴重，也有其他住戶檢舉過噪音，可見已超越一般人能容忍範圍，且酒吧從深夜11點到5、6點，是一般人睡眠期間，屬重大干擾，考量謝姓夫妻已在友人家借宿半年多，對生活作息及健康等影響程度，判酒吧應賠6萬元。

睡眠 噪音 高雄市

延伸閱讀

「沒人唱不關也得關」 金山警臨檢卡拉OK空蕩蕩勸歇業

影／卡拉OK多憂成破口 林右昌：研議八大行業採實名制

全台酒店歇業 台東小吃部昨晚仍歌舞喧譁

澎湖沒舞廳！縣府稽查有女子陪侍卡拉OK、KTV暫停營業

相關新聞

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆 3嫌移送北檢複訊

前香港銅鑼灣書店店長林榮基昨天遭人潑漆，北市警方組專案小組全力偵辦，今天於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌、接應的鄭姓共犯...

欠1.8萬罰單屋遭法拍 台大前教授提出程序十疑點

基隆市男子陳青旭因積欠1萬8千元交通罰款，房子遭到法拍查封，協助陳男爭取權益的台大法律系前教授陳志龍質疑，法拍的行政處分...

高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

高雄鼓山區一棟公寓大廈一樓店面的卡拉酒吧，多次遭上方2樓住戶檢舉噪音，去年被提告求償50萬元。高雄地院認為，高雄市府環保...

囂張嗆聲「堵護士下班」 法官一查...發現他黑歷史超多

高雄市張姓男子去年在高雄榮總急診室火爆摔冰敷袋、連聲飆嗆女護理師難聽字眼，還囂張地說，「譙叫做當眾侮辱啦，看要判多少，2...

第三人沒收程序爭議 大法庭裁定統一見解採「肯定說」

「大法庭」制度去年7月4日上路，最高法院刑事大法庭今宣示第三件裁定，檢察官未聲請沒收第三人財產，法院認為有必要，「得」依...

疫情影響生計 663萬更生保護貸款緩催收

新冠肺炎疫情令經濟活動停滯，影響民眾生計，法務部針對司法保護對象決定啟動紓困方案，主動關懷受保護管束對象4200人次；另...

泉順涉賣摻米被起訴 苗檢：尚無足以危害人體健康跡證

苗栗縣泉順食品企業股份有限公司涉嫌賣摻米被起訴，苗栗地檢署特別發出Q&A，強調尚無發現足以危害人體健康的相關跡證，請民眾...

駕車過失致死僅判3月 二審認有違比例原則改判6月

陳姓男子1年多前駕駛轎車，沿台南市東區東門路2段快車道由西往東方向行駛，為搶快而突然向右駛入慢車道違法超車，致劉姓機車騎...

涉摻米賣1億多元賺價差遭苗檢起訴 山水米泉順公司喊冤

山水米主要品牌的苗栗縣泉順食品企業股份有限公司被控，2017年到2019年間賣米給爭鮮股份有限公司、饗賓餐旅事業股份有限...

只欠1萬8、房子被拍賣 「保房」總動員質疑程序不合法

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，三代家人同住的房子被行政執行署宜蘭分署拍賣，面臨流離失所困境。陳喊冤引人關注，...

「蘆竹王陽明」偷拍性愛光碟檔案300G判10年 上訴遭駁

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍和多名女子的性交影片，檔案高達300GB，桃園地院審酌李還揚言恐嚇並散佈，依兒少性剝...

班級男導師環抱男學生辯「緩和尷尬」 性騷擾遭判刑4月

台北市一所高工黃姓班導師，看到男學生因上課遲到而受罰，留下來打掃環境，竟伸出雙手、從後方環抱學生的腹部性騷擾，學生覺得有...

熱門新聞

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。