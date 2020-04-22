疫情影響生計 663萬更生保護貸款緩催收
新冠肺炎疫情令經濟活動停滯，影響民眾生計，法務部針對司法保護對象決定啟動紓困方案，主動關懷受保護管束對象4200人次；另外，更生保護會所核撥的更生人創業貸款對象，55人表示希望暫緩催收也獲核准，總暫緩催收達663萬餘元。
法務部長蔡清祥說，法務部5大系統在防疫作戰中並沒有缺席，雖然紓困業務與法務部並無直接關聯，但司法保護對象都是弱勢，在防疫期間遇生活難題，因此，業務位單位主動親訪或電話聯絡詢問有無需要幫助的地方，讓他們感受政府的關懷。
保護司長黃玉垣說，紓困主要是經濟部、勞動部的業務，法務部也配合國家政策協助更生人、被害人、受保護管束者等3大司法保護對象紓困。
法務部說，3大司法保護對象屬於經濟弱勢的一群，自上周開始，榮譽觀護人、更生輔導員、志工即主動與他們聯繫，詢問及協助結合紓困方案與資源，計主動關懷受保護管束人4200人次，提供物資及急難救助200多人次。
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