囂張嗆聲「堵護士下班」 法官一查...發現他黑歷史超多

高雄市張姓男子去年在高雄榮總急診室火爆摔冰敷袋、連聲飆嗆女護理師難聽字眼，還囂張地說，「譙叫做當眾侮辱啦，看要判多少，2個月讓你判好不好？」，遭依妨害醫療罪嫌送辦。橋頭地院審理發現，他前年也曾因踹壞高醫急診室電動門遭判刑，這次又再犯，依法判處他有期徒刑半年，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，65歲張男去年5月12日凌晨在榮總急診室時，與女護理師起衝突，直嗆「態度好一點，不然試試看」、「瘋查某」，還惡狠狠地盯著女護理師，快步走向她、指著說，「等警察，恁爸我寧可等妳，聽懂沒？」暗示要等女護理師下班。

女護理師強烈感受到，張男下一秒可能就要揮拳毆人，更擔心下班時會被堵，人身恐有危險，決定報警。

在場的周姓醫師做證，張男當時高高舉起手、呈握拳姿勢，還大力摔冰敷袋，這些動作、神態都讓人感到恐懼，導致醫療業務被打斷；上述情節都有監視器錄影畫面佐證。張男到案承認用恐嚇方式妨害醫療業務，並犯公然侮辱。

橋頭地院審理時，發現張男前年就曾因不滿高醫服務態度，用腳猛踹急診室電動門，遭依毀損罪判刑3個月，顯然，他已經不是第一次對醫護人員施暴，他這次甚至囂張地說，「我不會打她，我那麼傻嗎？」、「譙叫作當眾侮辱啦，看要判多少啦，2個月讓你判好不好」。

橋頭地院認為，張男知法犯法，出言藐視司法，還推託因吃藥導致精神不清楚，護理長應該要體諒，素行不佳；即便他坦承犯行，審結仍依累犯妨害醫療罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。