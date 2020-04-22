駕車過失致死僅判3月 二審認有違比例原則改判6月

陳姓男子1年多前駕駛轎車，沿台南市東區東門路2段快車道由西往東方向行駛，為搶快而突然向右駛入慢車道違法超車，致劉姓機車騎士閃避不及，人車倒地，頭部撞擊停放在停車格內轎車左側輪胎，經送醫急救後傷重不治，陳給付劉妻370萬元和解，一審判3月徒刑，檢方認太輕不服上訴，二審量刑顯輕重失衡，有違於罪刑相當原則，改判6月徒刑定讞。

台南高分院合議庭審酌，陳無前科，素行良好，駕駛車輛未能遵守交通規則導致車禍，過失程度重大，劉因此枉送寶貴生命，造成家屬蒙受痛失至愛親人難以抹滅的創痕及無法彌補的傷痛；惟念陳犯後坦承犯行，並當庭向劉妻及其父母致歉，已見悔意。

且斟酌陳一審已與劉妻達成調解，且給付370萬元，但對於賠償金額認知差距過大，未能與死者父母和解，直至民事判決確定後，陳依判決各自給付200、100多萬元賠償，堪認陳犯後也盡力彌補死者父母的損害。

這起車禍經送台南市車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定結果，認陳駕駛轎車，跨越兩車道且占用機慢車優先道行駛，未保持安全間隔，為肇事原因。合議庭認為，陳應負完全的過失責任，且罪證明確。

合議庭指出，陳迄未取得死者父母的諒解，而原審僅判處3月徒刑，此類似過失傷害的量刑，在本件侵害生命法益的過失致死案件，實無法彰顯陳過失程度及犯罪所生的損害，與比例原則相悖，原審量刑顯輕重失衡，有違罪刑相當原則。因此，合議庭撤銷原判決，認陳犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金。