涉摻米賣1億多元賺價差遭苗檢起訴 山水米泉順公司喊冤

山水米主要品牌的苗栗縣泉順食品企業股份有限公司被控，2017年到2019年間賣米給爭鮮股份有限公司、饗賓餐旅事業股份有限公司，涉嫌摻入低價白米賣1億4000多萬元賺取差價，全案今天偵結，依詐欺及違反食品安全衛生管理法罪嫌，起訴泉順公司董事長李東朝、執行長蔡寵信。

「天啊！不可能，我們都是賣很好的米」！泉順公司人員得知起訴完全不可置信，公司盼法院還清白。

苗栗地檢署去年2月間接獲相關情資，地檢署民生犯罪專責小組指派檢察官洪政和，指署重大案件專組、法務部調查局新北市調查處、保安警察第二總隊偵辦，去年6月18日發動搜索，查扣相關證物並傳喚相關被告，今天偵查終結起訴。

起訴書指出，爭鮮公司（主要品牌為爭鮮迴轉壽司）2017年2月間欲向泉順購買100％美國加州米（符合CNS標準一等米），泉順應允交易，協議價格後，初始均依約出貨，卻自2017年3月7日起經李東朝指示，蔡寵信4月7日開始參與，摻入僅符合CNS標準二等米、主要產地為美國阿肯色州的「精選美中米」攙入美國加州米中，並在30公斤包裝袋使用「GROWN IN NORTHERN CALIFORNIA」、「國家標準一等米」字樣，直至去年6月為止，詐得貨款1億3249萬1691元。

此外，饗賓公司（旗下品牌眾多，本案主要關聯品牌為開飯川食堂）於2018年5月間，欲向泉順公司購買100％有機台梗九號米，泉順公司應允交易、協議價格後，經李東朝、蔡寵信指示，將有機台梗八號米、越光米以不等比例攙入有機台梗九號米中，期間也有完全無有機台梗九號米的狀況，直至去年4月間，詐得貨款954萬8333元。

起訴書說，李東朝、蔡寵信涉嫌觸犯刑法販賣虛偽標記商品罪、詐欺取財罪，及違反食品安全衛生管理法製造販賣攙偽假冒食品罪嫌遭提起公訴，並請法官依食品安全衛生管理法規定應科以罰金。