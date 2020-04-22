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只欠1萬8、房子被拍賣 「保房」總動員質疑程序不合法

聯合報 / 記者邱瑞杰戴永華／連線即時報導
基隆市民陳青旭（左）未繳交通違規罰款1萬8千元，房屋被拍賣，法律學者陳志龍（中）和基隆市議員宋瑋莉等人今出面聲援，認為拍賣不合法，盼能保住陳家的房子。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民陳青旭（左）未繳交通違規罰款1萬8千元，房屋被拍賣，法律學者陳志龍（中）和基隆市議員宋瑋莉等人今出面聲援，認為拍賣不合法，盼能保住陳家的房子。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，三代家人同住的房子被行政執行署宜蘭分署拍賣，面臨流離失所困境。陳喊冤引人關注，宜蘭分署已決定暫停點交程序。法律學者陳志龍等人今再次出面聲援陳青旭，提出查封筆錄疑登載不實等疑點，認為拍賣不合法，盼能「翻盤」，保住陳家的房子。

宜蘭分署表示，當事人提出異議及停止執行，會依行政執行法辦理。行政執行署日前也指示，因點交有不可回復性，行政救濟未完畢前暫緩點交。

據了解，宜蘭分署會先審查陳所提異議案，再把結果呈報上去。如果撤銷原處分，則須再與拍定人商討後續事宜。

陳志龍表示，宜蘭分署稱前往陳家執行查封，筆錄經在場移送機關、管區警員、鎖匠、書記官、地政機關人員及鄰居簽名，程序合法。他檢視筆錄6名到場人簽名，扣除5名已知身分者，鄰居應為「許益軒」，但陳青旭及當地里、鄰長都說沒有這名住戶。

陳志龍說，請宜蘭分署講清楚、說明白，「許益軒」到底是不是陳青旭的鄰居？他是誰？全民也一起來搜尋這個人，「因為這個是關鍵」。如果「許益軒」不是鄰居，查封筆錄的記載就與事實不符。如果沒有這名鄰居，就是公務人員涉嫌不實登載，這樣合法嗎？要不要撤銷查封？

拍賣民宅引發軒然大波，陳志龍指屋內家電等動產足以償還罰款，為何要拍賣房子？宜蘭分署回應，陳家屋內的冰箱、洗衣機等中古家電殘值不高，不足清償額度。此外冰箱、洗衣機等家電是生活必需物品，在場移送機關代理人又不予指封，依法不得執行。

陳志龍說，調閱全案卷宗並沒有指屋內物品「殘值不高」，也無「冰箱」等物品不得查封內容，完全沒有審酌評估「動產價值」，質疑分署回應屬事發後卸責之詞。

曾任台大法院院副院長的邱榮舉、曾在台大國家發展研究所任教的栗國成、基隆市議員宋瑋莉也認為，行政執行署拍賣陳家作法不符比例原則。

邱榮舉說，陳家案例是政府「用大砲打小鳥」，凸顯窮人的可悲，坊間因此還有懷疑「官商勾結」的流言傳播。

栗國成說，拍賣行政程序若不合法，硬拗成合法，責任誰可以追究？為了催繳1萬8千元罰款，拍賣義務人房屋，政府當然可以拿到錢，卻可能讓人民流落街頭，講不好聽是「無形殺人」。

冰箱 基隆 交通違規

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