班級男導師環抱男學生辯「緩和尷尬」 性騷擾遭判刑4月

台北市一所高工黃姓班導師，看到男學生因上課遲到而受罰，留下來打掃環境，竟伸出雙手、從後方環抱學生的腹部性騷擾，學生覺得有異，推開黃。學生母親自校方性別平等教育委員會調查報告中得知，提出告訴；士林地院性騷擾防治法判黃4月徒刑，得易科罰金。檢方上訴，高等法院今撤銷原判決，但仍維持相同刑度。

黃姓班導師（32歲）在2016年1 、2月間某日下午放學後，意圖性騷擾。律師辯護，學生當天就告訴母親經過，但對方遲至2017年4月才提告，告訴逾期；況且黃有女友，不可能性騷擾男學生。

學生母親說，孩子第一次跟她說這件事時，只說被摸屁股，沒說被擁抱、「摳進去」。但士院審理時，學生表示老師當天從後面環抱他，手先放在他的屁股上，之後摳進他屁股；一開始沒向母親坦白，是因為覺得「很丟臉」。

黃姓班導師表示，平常和學生關係良好，覺得這是朋友間互動的方式，因學生是因為遲到而被他留下來整理班級，站在講台前擦黑板，他想要「緩和一下尷尬的氣氛」。但另名作證的男同學說，當天也曾被老師從後面抱，覺得有一點點不舒服，疑惑「沒事幹嘛抱我？」。

士院調查，黃曾在2015學年上學期於黑板上書寫「時間就像乳溝一樣擠一擠就有」、「機會就像老二一樣捏一捏就會變大」，因不當言行而被校方考核會申誡一次，可見他沒謹慎悔悟。

高等法院認為，腹部非一般社交禮儀上可隨意觸碰的部位，自後遭到環抱，會讓人嫌惡，屬於性騷擾防治法的「其他身體隱私處」，自後環抱將使兩人下體私密部位接近，帶有性含意、暗示。

高院認為黃逾正常肢體互動界線，也讓男學生不舒服、生氣，況且又伸手觸摸對方屁股，更有調戲之意，因此判4月得易科罰金之刑，不得上訴。