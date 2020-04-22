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烈嶼風水寶地遭破壞？疑似軍方承包商不當開挖肇禍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
居住在后頭村的居民方耀宗（右）也到場表達不滿，希望廠商趕緊修復他家受損的祖墳。記者蔡家蓁／攝影
居住在后頭村的居民方耀宗（右）也到場表達不滿，希望廠商趕緊修復他家受損的祖墳。記者蔡家蓁／攝影

軍方去年委託承商執行烈嶼地區「麒麟山靶場污染場址工程」與「后麟營區土壤及地下水汙染細密調查」，沒想到承包商濫挖，將麒麟山挖的滿目瘡痍，嚴重破壞地形地貌，也破壞居民祖墳，鄉代會主席方駿洋、鄉代表方水萬等人今天出面控訴，憂心緊接而來的春雨，恐引發土石流，危及村民安全，要求軍方督促承包商儘速恢復地貌，避免釀災。

對此金防部表示，承包商私自開路，金防部也是受害者，而且濫挖範圍並非軍方土地，但金防部已於1月間向縣府和環保局舉發。

位於烈嶼后頭村的麒麟山相傳是當地的風水龍脈，但近日卻遭廠商以施做工程為名濫挖，整座山被挖的亂七八糟，還挖出了一條大壕溝，引起后頭村民不滿，包括方駿洋、方水萬、林長征、林長耕等多位鄉代表與后頭村長方耀年今天帶著媒體前往施工地點。

方駿洋表示，軍方的這項工程整個莫名其妙的亂挖，且也未與民眾溝通，就由山上開路至山下，破壞麒麟的樹木、土石與祖墳，導致原有地貌改變，嚴重影響原有水土保持，讓住在麒麟山下的后頭鄉親們都很擔心居住安全。

方水萬也表示，麒麟山靶場曾是軍方長年使用的戰車靶場，隨著撤軍後，成了閒置的營區地，先前的2任鄉長花了4千多萬將該處建設成為新的觀光景點，沒想到廠商亂挖，就將歷任鄉長的心血給破壞。春雨將屆，該處林地土質鬆軟，憂心春雨來襲恐引發土石流，希望廠商盡速恢復原貌。

方耀年則說，村民都很擔心，若下大雨，恐將造成土石流，他們沒什麼要求，只希望廠商能儘速恢復原貌。

廠商代表林俊銘表示，這些工程主要是汙染改善，坦承確實因為「疏失」開挖，才出現山坡地等問題，這部分已被縣府開罰12萬，針對損及居民的祖墳會在進行修復、相關植栽復育與原有的壕溝復原等，今晚會再與民眾召開協調會，儘速修訂復育計畫。

烈嶼鄉代會主席方駿洋今天抨擊，軍方縱容承包商濫挖，將麒麟山挖的滿目瘡痍，嚴重破壞地形地貌，也破壞居民祖墳。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉代會主席方駿洋今天抨擊，軍方縱容承包商濫挖，將麒麟山挖的滿目瘡痍，嚴重破壞地形地貌，也破壞居民祖墳。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉代會的代表們今天帶著媒體前往遭破壞的麒麟山，抨擊烈嶼的風水寶地遭毀。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉代會的代表們今天帶著媒體前往遭破壞的麒麟山，抨擊烈嶼的風水寶地遭毀。記者蔡家蓁／攝影

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