鄭麗文憂跨國同婚恐無效 司法院：研議同婚專法配套中

同婚專法去年5月24日上路後將滿周年，制度問題處逐漸浮現。國民黨立委鄭麗文今在立院司法委員會質疑，現行同性婚姻可能無法適用在跨國婚姻，且同婚者也還無法共同收養子女，同婚制度仍有未逮之處。法務單位承諾研究。

司法院民事廳法官楊博欽表示，民事法令規範涉及財產與身分兩部分，結婚有實質與形式要件，實質要件確實要求雙方各所屬國都對該婚姻都認可有效才會成立，若兩個國家對同性婚姻開放態度不同，確實會產生困擾。

楊博欽說，相關情形確實是尚待處理問題，有針對配套檢討，司法院也已邀二、三次學者專家相關研討，目前正反意見都有，一直在處理中。

法務部次長陳明堂也坦言，去年同婚專法上路後，確實有同志團體有反應收養問題，目前同志婚可繼親收養，也就是收養另外一半親生子女，「透過家的觀念來做親情上的處理」，若要開放為共同收養就須修法，有在研究，但不敢一蹴可及。

鄭麗文表示，基於預防重婚罪，跨國婚姻必須雙方本國法都認定該段婚姻有效才算有效；但我國同婚合法化後，世界上也僅27國承認同婚，所以在我國登記結婚的跨國同婚伴侶，可能因為另一半母國不承認而讓婚姻不作效。

此外，鄭麗文說，現行台灣規定，單身者都可收養小孩，同志也是，但問題在於若成為配偶，依法律規定一方卻只能收養另一半親生子女，但同志多半不會有親生子女，若一人原已有收養小孩，也只能一人有親權，無法共同收養。