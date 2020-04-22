直銷主管變成狼性侵女同業 和解捐錢做公益換免入獄

吳姓直銷高階主管被控2017年和一名女同業約在台北晶華酒店見面，卻將安定劑摻入飲料讓對方飲用，再提議到君悅飯店聊天，女子因藥效發作而頭暈、流口水，吳脅迫她脫衣並性侵。一審依以藥劑強制性交罪判吳8年7月徒刑，案經上訴，台灣高等法院認為沒有證據證明吳下藥，且雙方已和解，今改依乘機性交罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

吳2016年透過臉書認識同業女子，兩人隔年相約見面，未料女子指控喝完吳提供的飲料後，出現頭暈、講話大舌頭等現象，她到廁所嘔吐後，吳扶她進房休息，醒來後吳竟裸體睡在身旁，且恐嚇「不用想逃出去，外面有5 、6 個人，若逃跑會被拉回來輪姦，若不聽話，也會讓所有人進來輪姦妳」；她遭凌辱後，吳撥電話給「香港大上線」，告知對方「已搞定，放過她也放過我」。

吳否認下藥性侵、出言恫嚇，辯稱是女方以不詳方式取得他的DNA，再「自行放進陰道」，女生還傳LINE給他，說要包養，但遭他拒絕。

一審審理時，被害人友人證稱，當天晚上接到「姊，我被下藥了，我被下藥了」的電話，她聽到被害人遭下藥，不敢細問，只是鼓勵陪伴。友人說，被害人是個愛面子的好強女子，不輕易到處宣揚，事後用忙碌來讓自己忘掉這件事。

一審判決指出，台北榮總檢驗被害人尿液，驗出含有咖啡因和Clozapine（精神神經安定劑）成分。刑事局也鑑定出被害人陰道深部的男性Y染色體DNA-STR型別和吳相符，因此認定吳性侵女方，批吳的辯詞違反經驗法則，判處8年7月徒刑。

案經上訴，高院認為，吳否認提供飲料，也沒有其他證據證明，不能僅以女子單方面指述，對吳作不利認定；女子在原審表示，進房過程沒有意識，但錄影畫面顯示，是女子自行走進房間，吳隨後才進入，認為女子證詞證明力薄弱。

高院認為，吳趁女子昏睡意識不清時性侵得逞，但考量女子先前曾親暱地稱呼吳，吳因此誤會女子對他懷有情愫，考量吳沒有前科，且坦承趁女子昏睡性侵，並和女子達成和解，又公益捐款10萬元給台北市家暴性侵害防治中心，態度尚佳確有悔悟，而女子也感受到吳的悔意，同意給予緩刑自新的機會。