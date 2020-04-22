男摸女友胸部判無罪 法官：性觀念開放程度需要探索

柳姓男子與女友約會看電影時撫摸女友的胸部，被控告強制猥褻罪，檢方偵查起訴；柳辯無罪，稱以為女友也有意思更進一步交往；台北地院認為，男女交往初期會因性觀念落差產生誤會，柳犯罪罪嫌不足，判他無罪。可上訴。

無罪判決說，男女交往過程有曖昧空間，沒有既定模式，交往初期，雙方對性觀念開放的程度需要探索、磨合，有時會因觀念落差發生誤會；柳與被害人有牽手、搭肩，確是男女朋友關係，且交情匪淺，柳可能誤會女友有意發展更進一步的關係，檢方舉證不足以證明柳犯罪。

檢察官指控，柳去年7月3日約女友去台北市萬華區「U2電影院」，在包廂內觸摸女友身體，女友表示不願意，他繼續將手伸進內衣中摸女友胸部，女友事後提告。

法院開庭時，柳承認摸胸，辯稱未違反女方意願，指因女友沒有反應，才認為可以；律師說，當天是被害人主動邀約柳出遊，柳主觀認為可以建立更親密關係，才發生誤會，沒有犯罪故意。

合議庭查證柳、被害人間的簡訊紀錄，被害人傳簡訊時稱「寶貝快點」、「馬上出門寶貝」，用語親暱，證實2人是男女朋友關係，且案發後，女友也未在對話紀錄中表現出反感，加上被害人承認在拒絕柳之後柳即停手，認定柳沒有犯罪。