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網傳不實磐石艦確診個案足跡 「太誇張」南檢將辦到底

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
南檢指出，防疫期間應以中央疫情指揮中心及各縣市政府正式發布的訊息為主，民眾請勿任意散布或轉傳未經查證的不實訊息，以免造成無謂恐慌。記者邵心杰／翻攝
南檢指出，防疫期間應以中央疫情指揮中心及各縣市政府正式發布的訊息為主，民眾請勿任意散布或轉傳未經查證的不實訊息，以免造成無謂恐慌。記者邵心杰／翻攝

網路流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡訊息」，並有4月19日和20日足跡，台南市府昨晚鄭重澄清該則內容為不實訊息，請民眾切勿任意散布不實訊息，以免受罰。「太誇張」台南地檢署已要求台南市警察局進行蒐證偵辦。

台南地檢署指出，防疫期間應以中央疫情指揮中心及各縣市政府正式發布的訊息為主，民眾請勿任意散布或轉傳未經查證的不實訊息，以免造成無謂恐慌，且可能因此而觸法受有刑責。

檢方指出，不僅散布該則不實訊息者，另轉載未經查證的不實訊息，造成無謂恐慌，都可能觸法。檢方強調，新冠肺炎疫情嚴峻，檢方持續偵辦散播不實訊息，但沒有像這次這麼誇張。

台南市警局指出，警方已著手蒐集相關事證，勢必揪出散播不實訊息者及任意轉載未經查證訊息民眾，以免造成不必的恐慌。

網路流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡訊息，並有4月19日和20日足跡，台南市府昨晚鄭重澄清，該則內容為不實訊息，請民眾切勿任意散布不實訊息，以免受罰。

衛生局指出，敦睦艦隊所有官兵早在4月18日已全數由部隊召回前往檢疫所，因此根本不可能會有4月19日及4月20日還出現在台南市多處地點的狀況，請民眾勿聽信或散布謠言。

衛生局強調，磐石艦確診者在台南的疫調足跡已全部公布在市府官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」，民眾可上網查詢。

新冠肺炎 磐石艦 敦睦艦隊

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