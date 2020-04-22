「七七行館案」再開庭 劉政池淚訴在監獄中的3大體悟

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池在陽明山蓋「七七行館」別墅，竊佔國土開挖埋貨櫃屋，被依違反水土保持法判1年2月徒刑定讞，已在苗栗監獄執行中，他另被控私設草皮地磚、偽造文書部分發回更審；台灣高等法院更一審今開庭，劉政池哭訴在監獄中的體悟，並請求從輕量刑，法官諭知5月13日宣判。

劉政池承認犯罪，並情緒激動、邊哭邊說，他已經69歲了，健康地活著最多10年了，他在監獄服刑3個多月表現良好，也體悟到3句話「要留道德給子孫，留關懷給親友，留公益給社會」，他希望法官給他回歸社會的機會，請求從輕量刑。

劉政池委任律師指出，不爭執客觀犯罪事實，但劉政池當初購買七七行館的目的是打造溫泉會館、建設地方，才鋪設草皮和地磚，做綠美化造景，且有和國有財產局（改制前）簽立貸款契約，並非為了破壞國有土地，也沒有造成國土流失的危險；劉政池是基於一個竊占犯意設置草皮、地磚等設施，雖工程有分先後，範圍縱有大小，但應概括在同一犯意中論處一罪，而非數罪。

他說，劉的「初心」是善意的，且他目前在苗栗看守所中台中分監執行中，因年紀大有脊椎、腰椎和腿部肌力問題，需要時常復健，而他為了開庭被提解至台北，復健都沒有辦法做，希望法官能盡快讓他解還苗栗。

劉政池1998年購買台北市泉源段國有地3棟建物，再向國有財產局（改制前）申請承租上千坪土地，想開發溫泉會館，卻發現土地位在禁止開發的國家公園特別景觀區；他申請分割土地，並把一棟建物所有權移轉給胞妹、大女兒，以她們的名義申請建照。

劉未經核准，2004年委託廠商在七七行館下方開挖山坡地，置入貨櫃、接電，占國土1400餘坪；他2007年至2009年雇工人剷除公有山坡地植栽，私自鋪設草皮、地磚、步道等設備，被依違反水土保持法等罪起訴。

一審認為劉違反水土保持法判2年3月徒刑；二審依2個非法占用致水土流失未遂罪，各判劉1年2月、1年徒刑，應執行2年，另偽造文書罪部分判刑4月，得易科罰金。劉不服提上訴，最高法院就劉被控違法占用國土設置貨櫃屋部分，駁回上訴，判劉1年2月徒刑定讞。