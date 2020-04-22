3空姐製作「空服員告白」訴真相 遠航要求道歉今敗訴！

遠東航空不滿空姐詹文婷、高廷萱、呂亞莉製作影片「空服員的告白」，企圖揭露航空公司真相，依妨害名譽罪嫌向法院提自訴，3人獲判無罪確定；民事部分，遠東航空向3人要求登報道歉回復名譽，台灣高等法院今判遠航敗訴，3名空姐免道歉，可上訴

遠東航空提吿認為，詹是遠航工會理事長，高是副理事長，呂則是會員，因為不服公司終止勞動契約，2017年11月2日製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，還分享至臉書，3人還接受多家媒體採訪。

影片內容提及，「空服員臨時被打散分配到不同的桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服員幫長官倒酒水。健康的企業活動變了調，組員們也感受到不受尊重」、「機體設備老舊，零件多樣停產，導致機內硬體設備不佳， 旅客的不適，組員頻繁中暑，已是我們的慣性，艙壁漏水，處處貼滿補救的 膠帶，公司還能在媒體前，面不改色的說謊」、「一個聲稱飛航安全的公司，卻罔顧組員的生命安全，這樣的航空公司你還敢相信嗎？」

遠航認為，3人行為和言論已經嚴重損害公司的名譽，依妨害名譽罪嫌提告，台北地方法院一審判決詹文婷等3人無罪；遠航不服提上訴。

高院刑事庭審酌影片畫面、機艙內部照片、餐會座位表等內容，認為影片內容屬事實陳述部分已經相當查證，且3人指控公司公然說謊、枉顧組員生命安全不值得信賴，也和公共利益有關，屬於可受公評之事。

高院認為，3人藉由製作影片以遠航工會名義於網路上張貼傳送，或接受媒體採訪，表達對於公司勞動環境不同意見，縱使意見和立場和公司對立，但難任有侵害名譽的惡意，判決3人無罪確定。

民事部分，遠航認為影片中圖文傳述一男搭配一女穿插坐著飲酒，女性臉露驚恐，意圖傳達空服員陪酒，此為不實消息，導致公司被外界誤解強迫空服員陪酒，招致嚴厲批評，影響公司名譽重大，要求空姐在四大報頭版登報道歉回復名譽。

但高院認為，3名空姐以圖文指稱「在公司路跑活動用餐休息時間，空服員臨時被打散分配到不同桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水」等內容，並未悖離事實，且有參與餐宴的空服員、公司人員作證。

另外，3人基於遠航工會幹部、會員身分，對於空服員工作環境及空服員形象等可受公評事項作評論，是屬於憲法保障言論自由的範疇，並非以侵害公司名譽為目的，因此不成立侵權行為，認為遠航提告無理由，判遠航敗訴。