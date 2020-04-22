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手指插入男女患者肛門治療椎間盤突出 父子違反醫師法

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」，在整復所廁所內，對不特定患者以治療椎間盤突出，經檢警前往搜索，查扣手套及潤滑液等物。圖／台中地檢署提供
整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」，在整復所廁所內，對不特定患者以治療椎間盤突出，經檢警前往搜索，查扣手套及潤滑液等物。圖／台中地檢署提供

整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」為招攬，標榜可改善椎間盤突出、坐骨神經痛等療效，對不特定患者以手部穿戴手套塗抹潤滑油後，插入患者肛門並按摩扳動尾骨，每次收費1200元，共牟利4萬2000元，檢察官以兩人違反醫師法，犯後有悔意，並繳回犯罪所得，將兩人予以緩起訴處分，但罰兩人向公庫共支付善款13萬元。

檢調查出，整復師羅男（63歲）向大陸師父學習民俗尾椎療法， 與兒子（35歲）在台中地區為患病民眾治療，將手指插入患者肛門按摩扳動尾骨，有的患者痛得「哎哎叫」認為無效，向檢警提出檢舉；但也有患者認為有效，比如說在五金行工作的鄭姓員工，他經尾椎療法認為效果不錯，前往整復所擔任學徒，學習這項民俗療法。

檢察官陳祥薇查出，羅男父子經患者同意施以尾椎療法，患者有男有女，羅已記不清楚患者有多少，檢察官罰罰向公庫支付新台幣8萬元；而羅的兒子為35名患者施以尾椎療法，罰他向公庫支付新台幣5萬元。

行政院衛生署公告不列入醫療管理的行為有二，其一為未涉及接骨及交付內服藥品，而以傳統的推拿手法，或使用民間習用的外敷藥物、外敷生草藥與藥洗，對運動跌打損傷所為的處置行為。

其二為未使用儀器，未交付或使用藥品，或未有侵入性，對人體疾病所為的處置方式，如藉按摩、指壓、刮痧、腳底按摩、收驚、神府、香灰、拔罐、氣功、內攻之功術等方式。

但被告羅姓父子以手部（穿戴手套）插入肛門，按摩扳動尾骨，具有侵入性、危險性，自屬醫療行為，違反醫師法規定足以認定。

起訴書指出，羅男及羅的兒子自2017年間至2019年8月31日止，在台中市西屯區開設傳統國術損傷整復所，未合法取得醫師執照，且知悉侵入人體調整脊椎骨間隙屬醫療行為，應由合法醫師整治。

未料，羅男父子仍以「尾椎療法」為招攬，標榜透過此療法可改善椎間盤突出、坐骨神經痛等療效，對不特定患者以手部（穿戴手套）塗抹潤滑油後，插入患者肛門並按摩扳動尾骨。

羅男父子每次收引1200元，共計獲利4萬2000元。至去年8月31日下午， 員警持搜索票會同台中市政府衛生局人員，前往羅男父子經營的傳統國術損傷整復所進行搜索，當場扣得羅的整復師執照、整復預約紀錄簿、手套、潤滑劑等物。

整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」，在整復所廁所內，對不特定患者以治療椎間盤突出，檢察官以兩人犯後有悔意，並繳回犯罪所得，將兩人予以緩起訴處分。圖／台中地檢署提供
整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」，在整復所廁所內，對不特定患者以治療椎間盤突出，檢察官以兩人犯後有悔意，並繳回犯罪所得，將兩人予以緩起訴處分。圖／台中地檢署提供

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