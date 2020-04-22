「台北惡棍」槓一芳水果茶 前管理員等4人挨告獲不起訴

臉書粉專「台北惡棍」去年8月間在臉書發文指「墨力（一芳母公司）用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉」，並貼出越南茶葉報關資料，證明墨力送驗的茶葉被驗出有農藥殘留，直指「這跟一芳的品牌核心理念不一樣吧？」一芳水果茶創辦人、墨力國際董事長柯梓凱提告涉妨害名譽。台北地檢署調查後，今依罪證不足，不起訴「台北惡棍」前管理員張育銘等4人。

「台北惡棍」發文表示，台灣茶葉年產量大約1.4萬噸，而消耗的茶葉量超過4.5萬噸。根據一芳水果茶老闆娘王俞喬的說法，一芳使用台灣本土茶葉，天然水果，亦即全球一芳超過1000家分店，都使用台灣生產茶葉。

「這很明顯是沒有經過大腦的發言，畢竟光是台灣手搖飲目前就超過2萬家」，「你不要告訴我你買下台灣所有茶葉出口外銷+內用」，他指出，這是很明顯的供需失衡，如果不依賴進口，便只能使用化工茶飲調味劑。

「台北惡棍」舉證桔揚實業進口大量東南亞茶葉的證明，此批茶葉為今年3月由萬海34W碼頭進貨報關，臉書也附上桔揚實業的進口紀錄。另外，有一份資料顯示，墨力國際股份有限公司送驗SGS的茶葉檢出畢芬寧、芬普寧、賽扶寧、賽速安。

一芳水果茶總部回應，一芳水果茶100%使用台灣茶葉，網路所述一芳使用其他品牌茶葉，乃不實抹黒；網路張貼之SGS檢測報告經剪貼，非完整報告，刻意誤導消費者，行為十分不可取。

事後，柯梓凱認為資料是內部人提供，一併提告「台北惡棍」前管理員張育銘、簡宸宗、墨力國際公司張姓前員工，及在「台北惡棍」粉專文章底下留言的「台獨機關槍」李柏璋等4人涉妨害名譽。

張育銘承認曾經擔任管理員，但辯稱自己在「台北惡棍」發出那篇文章前，已將粉專出售給境外一名不知真實身分的人士，並出示對話紀錄及美金匯款紀錄以佐證其說詞。

檢方認為，張姓前員工不是在掌握資料的部門工作，且粉專早在發文前出售，發文內容與張育銘等人無關，今依罪證不足不起訴4人。