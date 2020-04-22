快訊

亂在疫情蔓延時：中國「以疫謀南海」的趁亂連擊

「國軍的事就是我的責任」 蔡英文致歉：調查清楚後 絕不護短

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台北惡棍」槓一芳水果茶 前管理員等4人挨告獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一芳創辦人柯梓凱。本報系資料照片
一芳創辦人柯梓凱。本報系資料照片

臉書粉專「台北惡棍」去年8月間在臉書發文指「墨力（一芳母公司）用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉」，並貼出越南茶葉報關資料，證明墨力送驗的茶葉被驗出有農藥殘留，直指「這跟一芳的品牌核心理念不一樣吧？」一芳水果茶創辦人、墨力國際董事長柯梓凱提告涉妨害名譽。台北地檢署調查後，今依罪證不足，不起訴「台北惡棍」前管理員張育銘等4人。

「台北惡棍」發文表示，台灣茶葉年產量大約1.4萬噸，而消耗的茶葉量超過4.5萬噸。根據一芳水果茶老闆娘王俞喬的說法，一芳使用台灣本土茶葉，天然水果，亦即全球一芳超過1000家分店，都使用台灣生產茶葉。

「這很明顯是沒有經過大腦的發言，畢竟光是台灣手搖飲目前就超過2萬家」，「你不要告訴我你買下台灣所有茶葉出口外銷+內用」，他指出，這是很明顯的供需失衡，如果不依賴進口，便只能使用化工茶飲調味劑。

「台北惡棍」舉證桔揚實業進口大量東南亞茶葉的證明，此批茶葉為今年3月由萬海34W碼頭進貨報關，臉書也附上桔揚實業的進口紀錄。另外，有一份資料顯示，墨力國際股份有限公司送驗SGS的茶葉檢出畢芬寧、芬普寧、賽扶寧、賽速安。

一芳水果茶總部回應，一芳水果茶100%使用台灣茶葉，網路所述一芳使用其他品牌茶葉，乃不實抹黒；網路張貼之SGS檢測報告經剪貼，非完整報告，刻意誤導消費者，行為十分不可取。

事後，柯梓凱認為資料是內部人提供，一併提告「台北惡棍」前管理員張育銘、簡宸宗、墨力國際公司張姓前員工，及在「台北惡棍」粉專文章底下留言的「台獨機關槍」李柏璋等4人涉妨害名譽。

張育銘承認曾經擔任管理員，但辯稱自己在「台北惡棍」發出那篇文章前，已將粉專出售給境外一名不知真實身分的人士，並出示對話紀錄及美金匯款紀錄以佐證其說詞。

檢方認為，張姓前員工不是在掌握資料的部門工作，且粉專早在發文前出售，發文內容與張育銘等人無關，今依罪證不足不起訴4人。

延伸閱讀

低溫回馬槍 山區農作物會勘災損

竹縣山區農作物受低溫侵襲 初估損失近2千萬

低溫重創台中梨山茶葉 損害程度達85%農民哀號

林心如守護醫護人員捐贈台灣茶 與名媛張瓊玲一起發聲

相關新聞

重偵查、輕執行？檢察機關的業務失衡現象

依照《刑事訴訟法》的規定，檢察官最主要的刑事司法任務，便是偵查、公訴、執行，這三項在理論上都是檢察機關主要業務。除了人們在電影或電視劇中常常見到偵查檢察官的指揮偵查、公訴檢察官在法庭上進行交互詰問與辯論的畫面以外，還有一個重要、但卻常常被許多人甚至法務部與檢察體系忽略的重要角色——執行檢察官。

「七七行館案」再開庭 劉政池淚訴在監獄中的3大體悟

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池在陽明山蓋「七七行館」別墅，竊佔國土開挖埋貨櫃屋，被依違反水土保持法判1年2月徒刑定讞，已在...

3空姐製作「空服員告白」訴真相 遠航要求道歉今敗訴！

遠東航空不滿空姐詹文婷、高廷萱、呂亞莉製作影片「空服員的告白」，企圖揭露航空公司真相，依妨害名譽罪嫌向法院提自訴，3人獲...

手指插入男女患者肛門治療椎間盤突出 父子違反醫師法

整復師羅男父子涉嫌以「尾椎療法」為招攬，標榜可改善椎間盤突出、坐骨神經痛等療效，對不特定患者以手部穿戴手套塗抹潤滑油後，...

海巡署桃園艦大副酒駕辯稱以為退酒 忘記喝幾罐啤酒

台北市士林區承德路、中正路口，昨晚發生海巡署桃園艦大副梁曉年酒駕撞車事件，造成6騎士受傷，警方依公共危險罪嫌送辦。梁姓大...

「台北惡棍」槓一芳水果茶 前管理員等4人挨告獲不起訴

臉書粉專「台北惡棍」去年8月間在臉書發文指「墨力（一芳母公司）用斯里蘭卡等國進口的茶葉，假裝成台灣本土茶葉」，並貼出越南...

金品軒鍊金廠涉吸金 董事長蘇珖量以10萬元交保

金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，吸引80名以上投資人，不法吸金至少3900萬元...

女子彎腰男子涉襲臀性騷擾 辯稱腦部曾開刀走路會歪斜

基隆市林姓男子走在騎樓時，見一名女子彎腰整理物品，涉嫌刻意「走斜線」，用手觸摸女子臀部。男子襲臀畫面對當地店家監視器拍下...

遭狗咬傷急診不耐久候 台南女發飆捶打護理師成傷判3月

鄭姓女子去年5月間因手遭狗咬傷，經119消防救護人員送往衛福部台南醫院新化分院急診室，因醫護人員先處理其他緊急傷患而未即...

妹妹目睹哥哥遭撞死 酒駕男判3年10月徒刑賠償210萬

桃園廖姓男子深夜酒駕回家，卻高速撞上路邊的陳姓男子害他拋飛重摔慘死，陳的妹妹更是親眼目睹，但廖隨即逃逸落網還辯稱「以為撞...

小黃司機故意撞死一家之主同業 殺人罪判14年得賠675萬

桃園簡姓計程車司機和張姓同業因排班糾紛竟重踩油門撞死他，還企圖捏造成意外，落網竟痛罵張「做人惡質，死掉也沒關係」，刑事一...

夫否認毆妻及打幼子 與丈母娘一番話露餡

張男與妻子小蘋看電視時睡著，醒來後向妻詢問劇情，小蘋在回憶時，即遭他毆打成傷，張男不僅毆妻，連出生不久的幼子小風也躲不過...

熱門新聞

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

學生穿越道路被撞父直擊 妙齡女閃避不及釀兩人傷

謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。