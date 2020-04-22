妹妹目睹哥哥遭撞死 酒駕男判3年10月徒刑賠償210萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
廖男酒駕撞死陳男，刑事被判3年10月，民事法院判廖得賠陳的父母共210萬多元。記者曾健祐／攝影
廖男酒駕撞死陳男，刑事被判3年10月，民事法院判廖得賠陳的父母共210萬多元。記者曾健祐／攝影

桃園廖姓男子深夜酒駕回家，卻高速撞上路邊的陳姓男子害他拋飛重摔慘死，陳的妹妹更是親眼目睹，但廖隨即逃逸落網還辯稱「以為撞到電線桿」；法院刑事一審依酒駕致死、肇逃等判他3年10月，陳男父母也提起民事求償700多萬元，法院審理後判廖一共得賠償210多萬元，可上訴。

檢警調查，廖2018年4月8日先是在KTV夜唱、喝酒，清晨6點多直接開著媽媽的車返家，行經新屋區中山路時，以時速約80公里超速飆車，猛烈撞上路邊正要開車門的陳姓男子，害他當場拋飛當場死亡，廖踩油門加速逃逸，直到快7點才被警方攔下做酒測，呼氣值達每公升0.51毫克，

刑事庭認為，廖過失行為和死者死亡結果具相當因果關係，且他除酒駕外又未遵守速限，撞死人後又沒有採取任何救護措施，或通知警方到場處理就直接逃逸。而廖雖辯稱，以為撞到柱子會電線桿，不知道有撞上人，沒有停車是因為有喝酒，很緊張怕被發現，但法院不採信。

法院審酌，廖漠視酒駕危險性，甚至當著陳男妹妹面前撞死他，造成被害家屬無法彌補傷痛，為規避責任還逃逸，若非被警方攔下，恐讓檢警難以追尋肇事者，導致家屬求償無門，應予嚴懲，去年1月依酒駕致人於死判處3年2個月、肇事致人死傷逃逸判處1年6個月，合併執行3年10個月。

而陳的父母依據喪葬費、扶養費，及精神撫慰金等，一共向廖求償717萬3440元；廖則說，陳的父母尚未超過法定退休年齡，並非毫無工作仍力，且請求撫慰金過高，加上他已經賠償25萬元喪葬費，對方也拿到強制險，另陳男當天停放車輛也有不當，在該事故同樣具有過失。

法院考量，陳父母仍有其餘3名子女，扶養費各以218萬1101元、181萬7979萬元適當，另考量雙方職業、收入及財產等，認為精神撫慰金以每人100萬元。

另審酌廖男酒駕雖為肇事主因，然陳男無駕照開小貨車在中央分向槽化線路段，先行佔用部分車道停車，為肇事次因，應分擔20％責任，再扣除強制險已賠償部分，判處廖男得賠償陳父、母，各124萬4881元、86萬2383元。 

酒駕 駕照 事故

延伸閱讀

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

高雄夫妻稱2子女監護人「中國國務院」 檢警搜索救出

雲林隔離治療母女拔管好轉 衛生局：自身抵抗力很重要

酒駕自撞分隔島 夫妻彈車外

相關新聞

妹妹目睹哥哥遭撞死 酒駕男判3年10月徒刑賠償210萬

桃園廖姓男子深夜酒駕回家，卻高速撞上路邊的陳姓男子害他拋飛重摔慘死，陳的妹妹更是親眼目睹，但廖隨即逃逸落網還辯稱「以為撞...

小黃司機故意撞死一家之主同業 殺人罪判14年得賠675萬

桃園簡姓計程車司機和張姓同業因排班糾紛竟重踩油門撞死他，還企圖捏造成意外，落網竟痛罵張「做人惡質，死掉也沒關係」，刑事一...

夫否認毆妻及打幼子 與丈母娘一番話露餡

張男與妻子小蘋看電視時睡著，醒來後向妻詢問劇情，小蘋在回憶時，即遭他毆打成傷，張男不僅毆妻，連出生不久的幼子小風也躲不過...

文化部前司長朱瑞皓涉貪 今晚羈押禁見

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助...

影／鎖定Switch等宅經濟 男子一個月詐騙60萬元

新冠肺炎期間，許多民眾宅在家上網、玩遊戲，市面上許多熱門遊戲周邊商品及3C產品大受歡迎，許多詐騙集團將目標轉向「宅經濟」...

網傳不實磐石艦確診個案足跡 台南市刑大：依法偵辦

網路社群媒體今天流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡訊息」，由於敦睦艦隊所有官兵早在4月18日已全數由部隊...

2歲兒虐死案兄妹「互踢皮球」 嬤：我比較相信哥哥

林姓酒店小姐被控與蕭姓男友將2歲兒子關在廁所不餵食致死，檢方起訴林女、蕭、林女的哥哥，林女的哥哥羈押中。法院日前開庭，林...

謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

藝人謝和弦去年吸毒被逮後，與妻子Keanna鬧翻，衍生多起官司。其中，謝因為與新歡莉婭一起指控Keanna侵占吹風機、手...

影／華南王子探新光公主蹤 辯中正一列印軌跡無證據力

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗...

NBDC虛擬幣假投資 帥哥美女向200人騙上億

謝姓男子涉嫌自創NBDC虛擬貨幣，上網招收投資，宣稱後勢看漲，卻未正常發紅利，1年來向近200人騙走逾1億元，刑事局查獲...

臺灣金品軒鍊金廠涉吸金 檢調約談董事長蘇珖量

GTIC臺灣金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，吸引80名以上投資人，不法吸金至少...

出國機車被移 她回國接12張罰單打官司抗罰成功！

潘姓女子把機車停放在停車格中，出國回台後卻發現機車被移動到旁邊的身心障礙停車位，還一連接了12張罰單，她不服提行政訴訟，...

熱門新聞

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

國3木柵隧道火燒車 竄黑煙交通受影響

中警巡佐廚師魂爆發 考取丙級證任分局大廚烹美食

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

學生穿越道路被撞父直擊 妙齡女閃避不及釀兩人傷

謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。