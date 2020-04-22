妹妹目睹哥哥遭撞死 酒駕男判3年10月徒刑賠償210萬

桃園廖姓男子深夜酒駕回家，卻高速撞上路邊的陳姓男子害他拋飛重摔慘死，陳的妹妹更是親眼目睹，但廖隨即逃逸落網還辯稱「以為撞到電線桿」；法院刑事一審依酒駕致死、肇逃等判他3年10月，陳男父母也提起民事求償700多萬元，法院審理後判廖一共得賠償210多萬元，可上訴。

檢警調查，廖2018年4月8日先是在KTV夜唱、喝酒，清晨6點多直接開著媽媽的車返家，行經新屋區中山路時，以時速約80公里超速飆車，猛烈撞上路邊正要開車門的陳姓男子，害他當場拋飛當場死亡，廖踩油門加速逃逸，直到快7點才被警方攔下做酒測，呼氣值達每公升0.51毫克，

刑事庭認為，廖過失行為和死者死亡結果具相當因果關係，且他除酒駕外又未遵守速限，撞死人後又沒有採取任何救護措施，或通知警方到場處理就直接逃逸。而廖雖辯稱，以為撞到柱子會電線桿，不知道有撞上人，沒有停車是因為有喝酒，很緊張怕被發現，但法院不採信。

法院審酌，廖漠視酒駕危險性，甚至當著陳男妹妹面前撞死他，造成被害家屬無法彌補傷痛，為規避責任還逃逸，若非被警方攔下，恐讓檢警難以追尋肇事者，導致家屬求償無門，應予嚴懲，去年1月依酒駕致人於死判處3年2個月、肇事致人死傷逃逸判處1年6個月，合併執行3年10個月。

而陳的父母依據喪葬費、扶養費，及精神撫慰金等，一共向廖求償717萬3440元；廖則說，陳的父母尚未超過法定退休年齡，並非毫無工作仍力，且請求撫慰金過高，加上他已經賠償25萬元喪葬費，對方也拿到強制險，另陳男當天停放車輛也有不當，在該事故同樣具有過失。

法院考量，陳父母仍有其餘3名子女，扶養費各以218萬1101元、181萬7979萬元適當，另考量雙方職業、收入及財產等，認為精神撫慰金以每人100萬元。

另審酌廖男酒駕雖為肇事主因，然陳男無駕照開小貨車在中央分向槽化線路段，先行佔用部分車道停車，為肇事次因，應分擔20％責任，再扣除強制險已賠償部分，判處廖男得賠償陳父、母，各124萬4881元、86萬2383元。