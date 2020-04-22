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夫否認毆妻及打幼子 與丈母娘一番話露餡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
張男與妻子小蘋看電視時睡著，醒來後向妻詢問劇情，小蘋在回憶時，即遭他毆打成傷，張男不僅毆妻，連出生不久的幼子小風也躲不過，法官依家庭暴力傷害罪將他判刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照
張男與妻子小蘋看電視時睡著，醒來後向妻詢問劇情，小蘋在回憶時，即遭他毆打成傷，張男不僅毆妻，連出生不久的幼子小風也躲不過，法官依家庭暴力傷害罪將他判刑8月，得易科罰金。圖／本報資料照

張男與妻子小蘋看電視時睡著，醒來後向妻詢問劇情，小蘋在回憶時，即遭他毆打成傷，張男不僅毆妻，連出生不久的幼子小風也躲不過，因哭鬧不休，即遭張徒手捂臉頰，致右頰瘀傷，張否認犯行，但與丈母娘以LINE對話時，說「媽咪我知道錯了！我的情緒管理一定會改」，法官依家庭暴力傷害罪將他判刑8月，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，張男是小蘋的前夫，兩人於去年元月18日離婚，兩人育有一子小風。張男於2017年8月22日晚間，在台中市區住處，與妻子小蘋看電視時睡著，惟他醒來後詢問小蘋先前劇情，當小蘋尚在回想時，他竟徒手毆打妻子手部、腿部，致小蘋左上臂及左大腿部瘀傷等傷害。

同年8月23日深夜，張男見兒子小風哭鬧不休，徒手將兒子的臉頰捂住，致小風右頰瘀傷。經小蘋提起告訴，他否認犯行，辯稱當晚與小蘋看電視時睡著，有問她劇情，但沒有打她，也沒有打兒子巴掌，這個瘀青應該是洗完澡用痱子粉時造成。

小蘋證稱，張男在結婚前就會動手打人，只是打就會對她說對不起要她原諒他，但他還是一直這樣，幾乎每天都會打她和兒子。只是有留傷的只有2017 年8 月22、23日，小孩在哭鬧時嘴巴會打開，張就將兒子從下巴把嘴巴捂起來，不要讓他發出聲音。

張男會打她是因為在客廳看電視，當時兩人坐在客廳電視前面的木椅上，兩人坐在一起，小孩在嬰兒床上睡覺，看電視的時候他睡著了，一起來就問她演到哪裡，但她還在想的時候，他就直接徒手揍過來，他打她的手臂、大腿和臉。

同月25日，丈母娘斥責張男，雙方以通訊軟體LINE對話， 丈母娘說「不能因寶貝哭就用責打的方式傷害他」，張男回稱「好」、「對不起」 、「媽咪我知道錯了！我的情緒管理一定會改」。

法官審酌，張男與小蘋前為配偶，未能和睦相處，僅因細故即對妻子及幼子以肢體暴力相向，情緒控管能力欠佳，法治觀念淡薄，張男犯後否認犯行，且迄今未能與小蘋和解獲取諒解，予以判刑。

LINE 結婚 傷害罪

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