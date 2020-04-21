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文化部前司長朱瑞皓涉貪 今晚羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓。聯合報系資料照片／記者賴佩璇攝影
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓。聯合報系資料照片／記者賴佩璇攝影

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例。檢廉單位昨發動搜索約談，台北地檢署今（21日）以朱涉嫌貪汙重罪，有勾串之虞，向法院聲押禁見，法官裁准。

裁定指出，朱犯罪嫌疑重大，他所犯不違背職務收賄罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪；本案多筆資金往來的原因關係、朱的財產來源為何，仍有待檢察官釐清。

裁定說，弊案重要證人是受被告支配的下屬，朱瑞皓與證人間已有互相配合不據實陳述的動機及可能，朱有與共犯、證人勾串之虞。

法官審理認為，本案所涉金額高，危害社會治安鉅大，現今網路及通訊軟體發達，朱可輕易以秘密方式與他人勾串，為確保司法權行使，朱瑞皓有羈押禁見必要。

貪汙 收賄

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