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影／鎖定Switch等宅經濟 男子一個月詐騙60萬元
新冠肺炎期間，許多民眾宅在家上網、玩遊戲，市面上許多熱門遊戲周邊商品及3C產品大受歡迎，許多詐騙集團將目標轉向「宅經濟」，趁機滲入各大網路社群或網購及網拍平台，鎖定網購族群犯案。
根據刑事警察局統計，今年3月至少有71人在各大網路平台購買熱門遊戲周邊商品、3C產品或演唱會門票，匯款後沒有收到物品。台北市刑大針對此一情況深入追查。
警方發現一名無業游姓男子（29歲），他趁防疫期間許多熱門商品缺貨時，先以人頭帳號在各大網路平台刊登訊息，佯稱以原價或低於市價的價格販售熱門或缺貨商品，例如任天堂Switch、蘋果或三星手機，還出示商品照片並以限量販售或優惠價等話術誘騙買家，並要求買家先行匯款，買家匯款後就失去聯絡。
警方16日在新北市蘆洲區逮捕游姓主嫌，並查扣電腦、手機等證物。初步清查，游嫌犯案一個月詐騙不法金額就超過60萬元，全案依詐欺罪移送台北地檢署偵辦，法院裁定羈押獲准，警方持續追緝其他共犯。
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