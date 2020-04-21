網傳不實磐石艦確診個案足跡 台南市刑大：依法偵辦

網路社群媒體今天流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡訊息」，由於敦睦艦隊所有官兵早在4月18日已全數由部隊召回前往檢疫所，根本不可能會有4月19日及4月20日還出現在台南市多處地點的狀況，台南市刑警大隊今晚表示，已有民眾向相關分局報案，警方受理後會依法偵辦，追查涉嫌散布假疫情的人。

網路流傳一則「台南的粉絲要注意了艦隊確診個案，新增足跡訊息，並有4月19日和20日足跡，台南市政府今晚鄭重澄清，該則內容為不實訊息，請民眾切勿任意散布不實訊息，以免受罰。

市府指出，敦睦艦隊所有官兵早在4/18已全數由部隊召回前往檢疫所，因此根本不可能會有4/19及4/20還出現在台南市多處地點的狀況，請民眾勿聽信或散布謠言。市府強調，磐石艦確診者在台南的疫調足跡已全部公布在市府官網，民眾可上網查詢。

據了解，市區一分局轄區診所今晚已向警方報案，警方受理後已展開調查。台南市刑大說，也會由科偵隊協助警分局調查，早日查出散發假訊息者。