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2歲兒虐死案兄妹「互踢皮球」 嬤：我比較相信哥哥

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

林姓酒店小姐被控與蕭姓男友將2歲兒子關在廁所不餵食致死，檢方起訴林女、蕭、林女的哥哥，林女的哥哥羈押中。法院日前開庭，林女罪責推給哥哥，台北地院今天傳喚林男，辯護人替林男做無罪答辯，聲請精神鑑定，並聲請傳喚林女獲准，兄妹下一庭對簿公堂。

檢察官是依遺棄致死、妨害幼童發育致死罪起訴林女、蕭姓男子，另依妨害幼童發育致死罪起訴林姓男子，起訴後，法院多次開庭，林氏兄妹的母親都出庭旁聽。

林氏兄妹的母親在法庭外說，兒子本來在做環保工作，女兒生了孫子帶回嘉義老家撫養，不過，她還有罹患癌症的弟弟要照顧，不能再帶孫子，要求兒子上台北幫妹妹帶小孩；由於一對子女互推刑責，被問到「誰害死孫子？」她說「比較相信哥哥。」

林姓男子今天出庭，律師替他做無罪答辯。律師說，林男有身心障礙，謀生、經濟能力都有限，已盡量照顧幼童，但他來台北生活，人生地不熟又沒朋友，因沒食物吃選擇離開台北。

林男的律師說，林男吃東西會和孩子分享，沒有毆打小孩、沒有將小孩關進廁所，此外，林本身有智能障礙，小孩是在林離開台北1個多月後才死亡，林女、蕭姓男子為求脫罪指林男虐童，「都離開台北了怎麼還能關小孩？」律師說，檢察官起訴林男是根據林女、蕭姓男子的證述，沒有證據能力。

林男的律師另聲請對林男作精神鑑定，調查有無刑法減、免刑的適用，法官認為，林男羈押中，鑑定流程耗時，表示如果裁准，也要與審判同時併進；由於林男多次出庭對於法官審問問題理解力不佳、反應遲鈍，預計送精神鑑定的機率高。

此外，林男的律師聲請傳喚林姓女子、蕭姓男子、林氏兄妹的家人等，公訴檢察官未表異議，法官排訂作證順序，下一次兄妹兩人將同時開庭。

台北地檢署指控，22歲林姓女子未婚生下兒子後，交給住嘉義的母親照顧，母親無力撫養，2018年8月將孫子交給林女的哥哥帶到台北還給林女，林女與哥哥即在台北市林森北路的租屋處共同撫養小孩。

2018年10月，林女的哥哥離開租屋處，小孩留給林女，林女與蕭被控在2018年11月6日把小孩關進廁所後就出門，3天後回家，小孩因敗血性休克死亡，林女、蕭起初沒打119報案，後在友人勸說下報警，警方到場發現2歲的男童已陳屍廁所的地板。

檢察官

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