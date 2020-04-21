謝和弦遭妻指控誣告 新北檢不起訴

藝人謝和弦去年吸毒被逮後，與妻子Keanna鬧翻，衍生多起官司。其中，謝因為與新歡莉婭一起指控Keanna侵占吹風機、手機等物，被對方反控誣告，而該案經新北地檢署調查，2人今天獲不起訴處分。得再議。

去年12月，謝和弦因為吸食大麻被逮，疑似是Keanna大義滅親向警方舉報，雙方感情破裂因此浮上檯面；案發後，謝高調認愛莉婭，被Keanna指控侵害配偶權，民事遭求償420萬元，但他也不甘示弱，反控對方趁警方逮人時拿走吹風機、吸塵器和手機，因此再被指控刑事誣告罪嫌。

偵訊時，莉婭否認犯行，辯稱警方進屋逮人當天她在房間裡睡覺，手機則放在客廳充電，後來手機就被Keanna拿走，後來走到大廳時，Keanna也說短時間不要想拿回手機，所以才認對方侵占；謝和弦則是經檢方合法傳喚未到庭。

檢方調查，謝與Keanna目前仍為夫妻，案發前也是同居狀態，基於生活可互相代理、同財共居的關係，無法排除謝在雙方感情發生變化後，對於吹風機、吸塵器等財物就沒有管理權，因此謝提告侵占並不構成誣告。

另外，Keanna在提告時也表示自己有拿莉婭手機，且手機後來掉落在陽台上，莉婭並不知情，顯見莉婭所言並非憑空捏造，最後也不起訴處分。

檢方解釋，雖然謝在偵訊時經傳喚未到庭，但依照司法院院字弟403號解釋意旨，如果偵查結果足以認定嫌疑不足，可逕為不起訴處分。本件現存證據足以認定謝罪嫌不足，實無傳喚必要。