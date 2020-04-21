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臺灣金品軒鍊金廠涉吸金 檢調約談董事長蘇珖量

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
GTIC臺灣金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，被控自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，另販售公司未上市櫃股票。台北地檢署今約談蘇男等10人到案說明。圖／本報資料照
GTIC臺灣金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，被控自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，另販售公司未上市櫃股票。台北地檢署今約談蘇男等10人到案說明。圖／本報資料照

GTIC臺灣金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，吸引80名以上投資人，不法吸金至少3900萬元，另販售未上市櫃股票。台北地檢署今指揮新北市調處，兵分5路搜索辦公室處所並約談蘇男、總經理羅湘盈等10人到案，全案朝違反銀行法、證交法方向偵辦。

金品軒鍊金廠去年9月24日公發成功，股票代碼(6760)。蘇珖量擔任金品軒集團總裁，身兼金品軒國際貴金屬公司、金品軒煉金廠公司負責人，羅湘盈是蘇男女友，擔任金品軒煉金廠公司總經理，對外自稱羅廷軒。

檢調調查，蘇男自2014年起，透過業務推出黃金投資方案，每公克黃金售價2600元，最低投資20公克，期限最少一年。對外宣稱民眾只要投資一年後保證買回，按月給付「保管費用（即利息）」，費用為買價價金的1.3％。這幾年有80人以上投資，不法吸金3900萬元，涉嫌違反銀行法。

檢調查出，蘇男自2017年起，以召開說明會、私下推售等方式，宣稱金品軒集團旗下香港公司未來2年將在香港上市，招攬超過100人投資購買台灣及香港公司股票，涉嫌違反證交法未經主管機關許可對外經營買賣未上市、未上櫃公司股票。

檢察官范孟珊今指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索辦公室處所並約談蘇珖量、羅湘盈、特助、業務、董事、會計等7名嫌疑人到案，另傳喚3名證人，預計晚間移送複訊。

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