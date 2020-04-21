出國機車被移 她回國接12張罰單打官司抗罰成功！

潘姓女子把機車停放在停車格中，出國回台後卻發現機車被移動到旁邊的身心障礙停車位，還一連接了12張罰單，她不服提行政訴訟，台北地方法院撤銷原處分，判潘女免罰，可上訴。

潘女提告主張，她出國前把欲報廢的機車停在租屋處附近的停車格，但她回國發現機車被移到一旁的身心障礙車位，且被警方舉發開罰，高雄市政府交通局也開立12分裁決書，金額達1萬4000元，要求撤銷處分。

高市府交通局抗辯，潘女沒有證據證明她出國前已經把機車停放在停車格，也無法證明機車被他人挪動，若潘女因長期出國無法保管機車，應該依規定報廢登記並繳回車牌和行照，潘女放任機車違規停放，即使沒有故意，也有過失。

法院認為，潘女有提出入出國日期證明書，且該處的身心障礙專用停車位緊鄰合法機車停車格，確實機車有可能因其他駕駛人調整而被挪放至身心障礙車格，加上潘女的輕型機車本來就極度容易被他人搬動而異位，難以歸責於潘女，高雄市府交通局也沒有辦法舉證潘女確實違規停車，因此撤銷原處分，判潘女勝訴。