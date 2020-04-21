台北憲兵隊一兵偷悠遊卡刷625元 判拘役5日

憲兵指揮部台北憲兵隊辛姓一等兵被控盜刷楊姓二兵的悠遊卡，獲不法利益625元，檢方起訴。台北地院審理，考量他認罪、還錢，今天依現役軍人在營區竊盜罪輕判拘役5日，可易科罰金5000元。可上訴。

法官審理認為，辛竊盜後快速將不義之財花用殆盡，不尊重他人財產權，考量不法所得不多，沒有前科，事後已賠償600元與被害人和解，輕判拘役刑。

判決書指出，2019年10月30日下午4點，辛姓一等兵在台北市中正區台北憲兵隊營區內，見楊姓二兵的內務櫃未上鎖，竊取楊櫃內皮夾中的台北捷運悠遊卡，辛得手後，在營區內的販賣機刷卡買飲料，另請人去軍營外便利商店買泡麵、香菸，2天內消費14筆、計625元，被查獲時，卡內餘額只剩下13元。

辛一開始辯稱是要向別人借菸抽，開錯楊的內務櫃，後來才坦承犯行；憲兵隊查明將辛移送台北地檢署，檢方起訴他，聲請簡易判決處刑。