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遠房表哥3度性侵未成年小表妹 遭判刑6年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

一名遠房表哥在2017、2018年間，3度違反未滿14歲表妹意願，對其強制性交，表妹告知同學、轉告老師，學校緊急通報抓到表哥。士林地方法院日前審結，依照強制性交2次、強制性交未遂罪1次，判處應執行6年6月徒刑。

判決指出，2017年間，表哥強拉表妹至民宿樓梯間，撫摸胸部、下體，脫下褲子後準備對其強制性交，幸好當時聽到人聲，停止行動而未遂。

2018年間表哥趁表妹單獨在房間玩手機，進房鎖門強行撫摸表妹胸部，強制性交得逞。同年間，表哥利用表妹參加部落豐年祭慶功會，在露營區強拉表妹至休旅車上，強行脫褲，再度強次性交得逞。

法院審酌，表哥明知表妹年紀，欠缺性自主能力，且無意願性交，在表妹大喊「不要」、「走開」等語，或推打舉動表示拒絕，仍違反意願對其強制性交，直到表妹告知同學，並轉告學校老師，校方才緊急通報此案。

法院認定，表哥對未滿14歲女子犯強制性交罪，共2罪，分別判處有期徒刑3年8月，強制性交未遂罪則處1年10月，應執行6年6月徒刑。全案可上訴。

露營區 豐年祭 休旅車

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