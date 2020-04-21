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排隊買口罩被告發違停 女子飆罵警員三字經

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／ingimage
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新冠肺炎延燒，竟有部分民眾違規停車排隊買口罩，汐止分局交通分隊李姓員警告發違規，遭鄭姓女子飆罵三字經、賊頭、搶錢，甚至拍照張貼在臉書社團。士林地檢署日前偵結，認定鄭女涉侮辱公務員，及涉犯公然侮辱罪，但員警原諒，以緩起訴處分。

緩起訴書指出，今年2月16日上午8點25分，鄭女見到李姓員警在汐止區樟樹一路139巷口告發違規停車，心生不滿，竟當場辱罵執勤的李姓員警三字經、「賊頭、土匪、搶錢」等語，涉犯侮辱公務員罪嫌。

鄭女在8點３０分許，用手機拍下執勤過程，po上臉書社團，還刊登「一大清早就在開單拖車硬來，眼睛瞎的賊頭沒看到車主在排隊等藥局開門拿口罩，現今社會賊頭除了開單闖業績好像也將什麼都不會做，社會也更沒有真正的人民保母存在，全都剩為業績的流氓賊頭」等語。

檢方認定，鄭女的貼文使不特定社團成員共見共聞，貶損李的社會評價，涉犯公然侮辱罪。檢察官審酌，鄭女犯後坦承犯行，深表悔悟，且李姓員警願意原諒鄭女，同意檢方給予緩起訴。全案以緩起訴處分，緩起訴期間1年，鄭女須提供檢方指定的40小時義務勞務。

公然侮辱 口罩 公務員

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