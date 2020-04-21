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防疫吃緊有人趁機撈 中市查獲5件哄抬物資25件口罩詐騙

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中警察局長楊源明專案報告防疫成果。記者陳秋雲／攝影
台中警察局長楊源明專案報告防疫成果。記者陳秋雲／攝影

因應新冠肺炎，台中市警察局勤務指揮中心24小時監看「電子圍籬」監控系統及運用M-police，即時啟動協尋機制，查獲擅自離住居所共88人，通報衛生局裁罰57人。另1月25日至4月15日止，已查獲違反居家檢疫規定共6件，共關懷922人。另受理假訊息共23件，囤積及哄抬防疫物資共5件，口罩詐騙共52件。

市長盧秀燕今在市政會議感謝所有警察同仁的奉獻與辛勞，防疫期間增加繁重的5大防疫任務，守護市民安全，是「真正的城市防疫英雄」！

盧秀燕表示，警察局防疫措施大致可分為5大任務，第一為疫調工作，目前台中市居家檢疫或隔離民眾累積6700多人，警方協助疫調，交叉比對、多方查證民眾足跡及病史。

楊源明指出，警察局將持續加強巡邏轄區口罩生產工廠及販售口罩衛生所、健保藥局周邊環境，維護秩序，並與衛生所、健保藥局建立緊急連絡通訊機制，發生衝突時，員警能迅速到場處理。

中央宣布自4月9日起，酒店、舞廳等暫停營業，台中加嚴，要求其餘八大特種行業實施「實名登記制」，目前台中列管的19家酒店、舞廳均已停業，72家陪侍營業場所也依規停業，對此，市府將持續加強查處是否有違規業者，並臨檢相關仍准營業業者，落實防疫作為。

楊局長強調，市府會持續配給員警足夠的口罩、手套、隔離衣、防護衣、護目鏡、酒精及額溫槍等防疫物資，兼顧值勤安全與身體健康，並全力協助市府相關局處的各項防疫工作，守護台中市民的安全。

衛生所 警察 口罩

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