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世大運搶「台灣旗」北、高院不同調 國賠10萬廢棄確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被憲兵指揮部人員奪下帶離現場。圖／取自FETN蠻番島嶼社Youtube頻道
獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被憲兵指揮部人員奪下帶離現場。圖／取自FETN蠻番島嶼社Youtube頻道

獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被特勤人員奪下帶離現場，台北地院判國家安全局應賠償陳10萬500元。雙方皆上訴，高等法院認為國安局上訴有理由，廢棄一審判決，國安局免賠確定。

陳俞璋2017年8月30日傍晚持門票進入閉幕典禮會場，他表示自己就座觀眾席，安靜和平地舉出印有「TAIWAN」字樣的旗幟，要為台灣選手多日來令人激賞的傑出表現，表達台灣人的感謝與驕傲；而旗幟長、寬各為180公分與70公分，沒有違反世大運規定。

陳主張，傍晚董事長樂團演唱「眾神護台灣」結束時，他突遭一名身穿白衣、頭戴黑帽的憲兵指揮部人員自座位後方出手強行將旗幟扯走，並快速傳遞給在場另一位身穿白衣的人員，其他特勤則迅速組成人牆包圍他。陳說「無代無誌搶走我的旗幟創啥？敢是做中國人的走狗，壓迫咱台灣人！」、「旗子還我」，結果被6個特勤壓制、送到北市警松山分局作筆錄，害他雙手5處負傷。

陳俞璋認為國防部憲兵指揮部執勤過程，無視憲法保障言論表達自由（舉旗幟權利），妨害他行動自由、財產權（旗幟）、身體健康，向台北市政府、市警局、國家安全會議、國家安全局、國防部、警政署、國防部憲兵指揮部求償醫療費用500元和精神慰撫金74萬9501元，共75萬1元。

台北地院認為，「TAIWAN」即「台灣」，是我們生長和居住地，第29屆世大運在台灣台北市舉辦，逾百個國家參與盛事，連大陸地區也推派選手參加，舉世對台灣之名有何異議？無論「TAIWAN」或「台灣」，本即超越政治或意識形態，如果執行正副元首安全維護的特種勤務機關予以反對，令人難以理解。

北院認為，在世大運會場手舉印有「TAIWAN」的布條，是不容侵犯的言論自由範疇；而陳是和其他人一起合舉旗幟，根本沒有揮舞旗幟，就算有，又違什麼法？

北院指被告機關將「揮舞旗幟」引申為「脫序為常」，是的荒唐的說法，特勤人員負責現場副總統的維安，卻在副總統蒞臨前後、需要注意現場有何危害副總統安全的狀況下，大張旗鼓奪取未違反規定的布條，反而造成民眾和特勤人員更大規模的衝突，執勤失焦、無稽。

依照相關規定和證人證述，當維安對象蒞臨現場，就由特勤中心指揮，而特種勤務指導單位就是國安局；憲兵雖原屬國防部憲兵指揮部，但依特種勤務條例規定，在特種勤務生效期間，只受國安局指揮下令，因此判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金，共10萬500元。

不過高等法院的見解迥異，認為當時副總統蒞臨會場，包括陳俞璋在內的東11區觀眾席民眾揮舞大幅旗幟和現場觀眾對立叫囂，嚴重影響維安工作，構成危害、滋擾，可能發生無法預料的危害，陳等人經勸導收旗無效，特勤人員評估必須即時取下大幅旗幟，這符合比例原則。至於旗幟是否屬世大運違禁物品清單所定義的違禁物，非執行特種勤務應考量的因素。

高院認為，陳俞璋因因被奪旗而激烈氣憤，進而爭執、碰撞、拉扯，在場民眾以激烈言語在旁鼓譟，還拉扯阻止特勤人員執行，這區的衝突、混亂狀態加劇，特勤人員強制將陳帶離現場、送至警察分局，是排除各種危害公共秩序的適當措施，也能避免流血衝突，合於特種勤務條例規定。高院認定特勤的手法不具違法性，就不構成國家賠償責任，陳俞璋請求無理由。本案不得上訴。

世大運

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