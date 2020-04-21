快訊

填補防禦網缺口：台灣該買標三反彈道系統嗎？

敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶小三回家嘿咻被抓姦在床 惡夫還罵老婆：高級應召女

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
先生帶小三回家性交被抓姦在床，還辱罵妻子高級應告女，老婆向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
先生帶小三回家性交被抓姦在床，還辱罵妻子高級應告女，老婆向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage

桃園1名人夫背著老婆和小三暗通款曲，還帶回家發生性行為，結果被妻子當場撞見，對方為了子女選擇原諒，未料先生仍不悔改，甚至胡亂指控老婆與別人有染，還用「高級應召女」等難聽字眼辱罵，妻子不再隱忍，主張長期受虐待、先生因案入獄等訴請離婚，法院認有理由判准，可上訴。

妻子控訴，和老公結婚20多年，因發覺先生形跡詭異，常常和其他女性聯絡，2016年4月5日竟然在自家內目睹他和小三發生性行為，當場抓姦在床，當時顧慮子女尚年幼，選擇原諒對方不追究，未料先生竟不知悔改，仍繼續在外面和其他女子搞曖昧。

妻子還說，先生自己出軌，竟還誣指她和別人有染，甚至辱罵破罵、騷貨，高級應召女等不堪字眼，去年還踩傷她腳、摔壞新買的筆記型電腦，自己長期遭受虐待已經忍無可忍，而且老公又因另案遭判刑，目前已經入監執行，因此向法院訴請離婚。

對此，先生反駁說，他和小三通姦是2016年的事情，因為老婆在外面生活作息不正常，所以才會出言辱罵她，2人之間還有很多事要處理，所以不同意離婚。

法院審酌，民法1052條規定，夫妻之一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6月確定者，他方得向法院請求離婚，經查發現先生因為加重竊盜遭判刑7月定讞，妻子於得知期限內提起離婚訴訟，應予准許，判准2人離婚。

離婚 性行為 結婚

延伸閱讀

人夫外遇嘿咻「馬上風」亡 小三辯他陽痿被判刑賠20萬

《夫妻的世界》最美小三韓素希新絕美時尚大片　優雅嫵媚讓人一見傾心

韓男大方摟女友上綜藝節目 遭前妻踢爆對方是小三

小三都紅了！《夫婦的世界》、《Guilty這戀愛有罪嗎？》外遇系劇集讓人看得欲罷不能

相關新聞

世大運搶「台灣旗」北、高院不同調 國賠10萬廢棄確定

獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被特勤人員奪下帶離現場，台...

任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控於擔任文化部人文及出版司正副司長時期，收廠商60萬元賄款及旅遊招待，違反貪汙治罪條例。...

防疫吃緊有人趁機撈 中市查獲5件哄抬物資25件口罩詐騙

因應新冠肺炎，台中市警察局勤務指揮中心24小時監看「電子圍籬」監控系統及運用M-police，即時啟動協尋機制，查獲擅自...

梅文魁槍殺刑警案 台南高分院5月5日宣判

台南市刑大偵查佐劉三榮去年6月間遭梅文魁涉嫌槍擊身亡，台南高分院今天開庭，梅供稱只想嚇嚇劉，沒有要故意要殺人，當庭向劉的...

帶小三回家嘿咻被抓姦在床 惡夫還罵老婆：高級應召女

桃園1名人夫背著老婆和小三暗通款曲，還帶回家發生性行為，結果被妻子當場撞見，對方為了子女選擇原諒，未料先生仍不悔改，甚至...

渣男揪人性侵女友 她考法律系索賠獲償60萬確定

李姓男子趁女友酒醉，將她帶回住處與吳姓友人一起性侵，女友怕提告醜事曝光又無法讓他們定罪，不敢興訟，後來她考法律系，曉得用...

佯稱「龍精」是新冠肺炎解藥 念佛會師父詐財被法辦

密宗念佛會大溪分會負人孫姓師父、及中和分會負責人戴姓師兄，今年2月間向信徒誆稱「龍精」（酵素食品，無任何療效）是新冠肺炎...

人夫外遇嘿咻「馬上風」亡 小三辯他陽痿被判刑賠20萬

一名男子3年前和小三到汽車旅館嘿咻，未料他「馬上風」猝死，元配不滿怒告小三妨害婚姻，小三稱男子生前陽痿「硬不起來」，元配...

夜店前老闆涉散播疫情假訊息 北檢依特別條例起訴

北市一名何姓男子今年3月間聽聞友人轉述指錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，便在臉書上發文，「sogo錢櫃…聽說有人確診」。...

臥病妻遭厭世夫餵藥悶斃 二審減為8年刑

蔣姓男子（66歲）因糖尿病引發敗血症，雙腳變形，不良於行，卻還得照顧長期臥病在床的老伴；他不堪負荷，用枕頭將妻子悶死，自...

傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲押禁見

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助...

錢慾的糾葛 他割喉同居人

蘇姓視障按摩師昨天下午在按摩工作室，因金錢、感情問題與蔡姓同居女友起口角，雙方激烈爭執，蘇涉嫌拿出美工刀揮舞，割中蔡女脖子一刀，血流如注；蔡女高喊救命，鄰居趕到報警送醫，蘇也被警方帶回調查，依殺人未遂罪嫌偵辦。

熱門新聞

台中女子頸部遭砍殺意識不清 狠男竟對警消說「不用送醫」

影／男高中生愛慕不成 翻牆持刀刺傷員林高中女學生

影／高中男生持刀刺傷女同學 目睹同班同學都嚇壞了

台中北屯傍晚凶殺案 女子頸被刺搶救中

台南新營銀樓傳遭搶劫 1男在逃警圍捕中

男子闖員林高中砍傷女學生 警方迅速逮人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。