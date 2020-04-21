帶小三回家嘿咻被抓姦在床 惡夫還罵老婆：高級應召女

桃園1名人夫背著老婆和小三暗通款曲，還帶回家發生性行為，結果被妻子當場撞見，對方為了子女選擇原諒，未料先生仍不悔改，甚至胡亂指控老婆與別人有染，還用「高級應召女」等難聽字眼辱罵，妻子不再隱忍，主張長期受虐待、先生因案入獄等訴請離婚，法院認有理由判准，可上訴。

妻子控訴，和老公結婚20多年，因發覺先生形跡詭異，常常和其他女性聯絡，2016年4月5日竟然在自家內目睹他和小三發生性行為，當場抓姦在床，當時顧慮子女尚年幼，選擇原諒對方不追究，未料先生竟不知悔改，仍繼續在外面和其他女子搞曖昧。

妻子還說，先生自己出軌，竟還誣指她和別人有染，甚至辱罵破罵、騷貨，高級應召女等不堪字眼，去年還踩傷她腳、摔壞新買的筆記型電腦，自己長期遭受虐待已經忍無可忍，而且老公又因另案遭判刑，目前已經入監執行，因此向法院訴請離婚。

對此，先生反駁說，他和小三通姦是2016年的事情，因為老婆在外面生活作息不正常，所以才會出言辱罵她，2人之間還有很多事要處理，所以不同意離婚。

法院審酌，民法1052條規定，夫妻之一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6月確定者，他方得向法院請求離婚，經查發現先生因為加重竊盜遭判刑7月定讞，妻子於得知期限內提起離婚訴訟，應予准許，判准2人離婚。