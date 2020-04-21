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渣男揪人性侵女友 她考法律系索賠獲償60萬確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
李姓男子趁女友酒醉，將她帶回住處與吳姓友人一起性侵，女友怕提告醜事曝光又無法讓他們定罪，不敢興訟，後來她考法律系，方知用哪個條文提告、求償。高等法院民事庭判李、吳須賠償被害人60萬元確定。示意圖／ingimage
李姓男子趁女友酒醉，將她帶回住處與吳姓友人一起性侵，女友怕提告醜事曝光又無法讓他們定罪，不敢興訟，後來她考法律系，方知用哪個條文提告、求償。高等法院民事庭判李、吳須賠償被害人60萬元確定。示意圖／ingimage

李姓男子趁女友酒醉，將她帶回住處與吳姓友人一起性侵，女友怕提告醜事曝光又無法讓他們定罪，不敢興訟，後來她考法律系，曉得用哪個條文提告，才控告李、吳並索賠。台灣高等法院依乘機性交罪判李、吳各4年、2年徒刑，案件上訴最高法院中；民事部分，高院今判駁回雙方上訴，李與吳仍須賠償60萬元確定。

李（31歲）2014年11月28日帶著當時19歲的女友到台北市信義區「Myst」夜店參加友人的生日派對，飲酒作樂；翌日凌晨，李將女友帶回士林區文林路租處，趁女友酒醉，揪吳姓友人（32歲）一起性侵女友，另以手機攝錄3P的畫面。

刑事審理時，李否認犯罪，辯稱女友同意3P。李說，女友在過程中說「不要」、「很痛」時，「其實是在享受啦！」。律師辯護稱，被害人案發後仍與李持續交往，如果3P違反意願，為何被害人沒有立即採取法律行動？吳姓男子說，當天是李傳訊息問他要不要3個人一起發生性行為，過程中，和被害人有擁抱，完事後被害人和李吵架，他還有勸架，否認乘機性交。

法官勘驗性愛畫面，發現被害人遭性侵時淒厲喊「不要」、「很痛」，影片顯示，李還指導吳將女友的身體翻成正面後再性侵，且觀察被害人反應，還說「喝醉了才要插好不好」。被害人向法官表示，父親早逝，母親沒能力處理，她不敢、也不知道要怎樣讓人家知道自己被性侵，也擔心如報警，認識的人會知道這件事，憂慮提告了但無法定罪。被害人說，後來考上法律系，「比較知道這件事是哪條罪」，才敢提告。

高院刑庭認為李和被害人是情侶，竟趁女方泥醉而邀人3P,考量吳姓共犯在性交過程中因發現被害人疼痛而加以關心、慰問，因此兩人刑度不同。

民事部分，被害人認為自己身體權、健康權、自由權、貞操權和性自主權遭侵犯，向李、吳求償300萬元，一審量酌

雙方年齡、經濟狀況、加害程度、心理創傷，判兩人連帶賠償60萬元精神慰撫金。

李、吳就民事部分上訴，被害人也上訴，她請求再連帶給付40萬元。高院民庭認定從錄影內容來看，女方當時已酒醉而軟弱無力，兩男應可知她泥醉，卻乘機性侵，應負賠償責任，而60萬元金額適當，因此駁回雙方上訴。

性侵 台灣高等法院 情侶

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