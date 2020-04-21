又來亂？女陪侍小吃店偷復業 警循歡唱聲查獲
新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心4月9日下令全國有男女陪侍店家停業，桃園平鎮區繼環南路1家酒店15日偷偷復業遭送辦，今凌晨廣明路另家有女陪侍的小吃店也悄悄復業，警方凌晨循歡唱聲到場查獲，林姓業者坦言接手店家後重新裝潢，不曉得法令才開張，警方已函送經發局認定裁罰。
桃園市警察局長陳國進今上午在防疫會議指出，桃園、中壢、平鎮，及龜山等4個分局，針對62家必須停業的酒店、有女陪侍處所等做追蹤稽核，今凌晨2點平鎮有家店雖大門深鎖，但2樓仍在歡唱，警方依據音樂聲、客人出入位置查獲，函送經發局裁處。
平鎮分局宋屋派出所長姚金寶表示，當時廣明路上的這家小吃店傳出喧囂的卡拉OK音樂聲，警方到場發現3個酒客、4個女陪侍、2個工作人員。
警方查出，該小吃店原本已經歇業2年多，因應中央規定警方仍將店家列管，後來林姓男子接下經營權，日前請人重新裝潢開張，但尚未取得視聽歌唱牌照，今凌晨剛開幕「試營運」，結果因半夜歌聲過大引起被附近居民檢舉。
另外，陳國進也提到，有關敦睦艦隊染疫部分，警方疫調後由政府發出細胞簡訊，是根據民眾和疫調對象在同處、同經緯度停留15分鐘以上，電信業者會羅列半徑150公尺至500公尺範圍民眾，而桃園市警察局有27名同仁收到、家屬有收到有14位，已督促要做好自主健康管理。
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