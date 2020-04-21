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佯稱「龍精」是新冠肺炎解藥 念佛會師父詐財被法辦

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
密宗念佛會大溪分會負人孫姓師傅、及中和分會負責人戴姓師兄，誆稱「龍精」是新冠肺炎的解藥，涉嫌向信徒募款詐得200萬元，檢調搜索後，查獲約90瓶酵素產品及自製標籤等資料，圖／台中地檢署提供
密宗念佛會大溪分會負人孫姓師傅、及中和分會負責人戴姓師兄，誆稱「龍精」是新冠肺炎的解藥，涉嫌向信徒募款詐得200萬元，檢調搜索後，查獲約90瓶酵素產品及自製標籤等資料，圖／台中地檢署提供

密宗念佛會大溪分會負人孫姓師父、及中和分會負責人戴姓師兄，今年2月間向信徒誆稱「龍精」（酵素食品，無任何療效）是新冠肺炎的解藥，藉以向信徒募款每1單位為1萬元，2、3 月間共計募得新台幣200萬元，經檢警查獲，台中地檢署認孫男涉嫌違反傳染病防治法及詐欺罪，裁定孫以15萬交保；其餘戴男及10多信徒予以請回。

調查局台中市調查處調查，孫男（67歲）、戴男（60歲）2人於今年2月初，向不知情陳姓商人購入瓶裝酵素產品(1瓶960ml)，再向所屬信眾誆稱該酵素產品係「龍精」，由某不知名的奇人道僧耗時27年研發，在2003年間成功醫治SARS病患。

還謊稱此後亦治癒上百名癌症病患，可用來醫治新冠肺炎，其等預計募集2000萬元經費，用以生產1萬瓶「龍精」贈送予中國大陸武漢肺炎患者飲用，以1單位1萬元號召信眾共襄盛舉，捐款者亦可索取「龍精」飲用，吸引該會信眾。

甚至有蒲姓信徒透過通訊軟體LINE對外發送「龍精」為新冠肺炎解藥不實訊息，向一般民眾募捐，短短數日內，即順利募得約200萬元資金。

調查局台中市調查處為避免民眾繼續遭詐騙受害，迅速調查訊息來源，循線查獲孫、戴2人涉有重嫌，經確認「龍精」僅係一般酵素食品，無任何療效，乃報請台中地檢署檢察官張桂芳指揮偵辦。

檢調先於3月下旬，傳喚10多名捐款的信徒到案，再於4月1日前往大溪分會、中和分會搜索，查獲約90瓶酵素產品及自製標籤等資料，並順利將孫、戴等人傳訊到案，檢察官複訊後，依涉嫌違反傳染病防治法及詐欺等罪，裁定孫以15萬元交保，戴等其餘人予以請回。

新冠肺炎 酵素 捐款

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