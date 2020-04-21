聽新聞
test
0:00 / 0:00
佯稱「龍精」是新冠肺炎解藥 念佛會師父詐財被法辦
密宗念佛會大溪分會負人孫姓師父、及中和分會負責人戴姓師兄，今年2月間向信徒誆稱「龍精」（酵素食品，無任何療效）是新冠肺炎的解藥，藉以向信徒募款每1單位為1萬元，2、3 月間共計募得新台幣200萬元，經檢警查獲，台中地檢署認孫男涉嫌違反傳染病防治法及詐欺罪，裁定孫以15萬交保；其餘戴男及10多信徒予以請回。
調查局台中市調查處調查，孫男（67歲）、戴男（60歲）2人於今年2月初，向不知情陳姓商人購入瓶裝酵素產品(1瓶960ml)，再向所屬信眾誆稱該酵素產品係「龍精」，由某不知名的奇人道僧耗時27年研發，在2003年間成功醫治SARS病患。
還謊稱此後亦治癒上百名癌症病患，可用來醫治新冠肺炎，其等預計募集2000萬元經費，用以生產1萬瓶「龍精」贈送予中國大陸武漢肺炎患者飲用，以1單位1萬元號召信眾共襄盛舉，捐款者亦可索取「龍精」飲用，吸引該會信眾。
甚至有蒲姓信徒透過通訊軟體LINE對外發送「龍精」為新冠肺炎解藥不實訊息，向一般民眾募捐，短短數日內，即順利募得約200萬元資金。
調查局台中市調查處為避免民眾繼續遭詐騙受害，迅速調查訊息來源，循線查獲孫、戴2人涉有重嫌，經確認「龍精」僅係一般酵素食品，無任何療效，乃報請台中地檢署檢察官張桂芳指揮偵辦。
檢調先於3月下旬，傳喚10多名捐款的信徒到案，再於4月1日前往大溪分會、中和分會搜索，查獲約90瓶酵素產品及自製標籤等資料，並順利將孫、戴等人傳訊到案，檢察官複訊後，依涉嫌違反傳染病防治法及詐欺等罪，裁定孫以15萬元交保，戴等其餘人予以請回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言