93歲翁戴藍寶戒指逛街 引歹徒覬覦光天化日行搶

93歲的柏姓老翁去年步行在台灣大道騎樓，左手指戴著藍寶石戒指，引起缺錢的吳男覬覦，光天化日下拔柏姓老翁的戒指，被害人左手緊握，阻止吳拔走戒指，經被害人求救，吳才逃離現場，台中地院今天依強盜未遂罪將吳男判刑3年6月。可上訴二審。

吳男（56歲）否認犯行，辯稱「我沒有打柏姓老翁，也沒有搶他的東西，他不給我，我就離開」。被害人證稱「我走到台灣大道，有一個男子過來跟我要錢，我說我沒有錢，他就用左手搶我的戒指，他在搶奪有攻擊我，並邊 說要錢」。合議庭認定吳狡辯，予以判刑。

判決書指出，去年10月17日上午，吳男路經中市台灣大道1段騎樓時，發現年邁的柏姓老翁，且左手手指上戴著藍寶石戒指，徒手拔柏姓老翁左手指上的戒指，被害人將左手緊握，阻止吳拔走戒指。

吳仗恃自己年紀、身材及體力的優勢，以其左手從被害人後方腋下往前勾住柏的右手，再以右手猛力毆打柏的頭部，並向柏表示「我要錢」，經被害人大聲求救。

路過的陳男見狀後立即報警，並喝斥吳男停手，但吳男仍繼續施暴，陳男立即持手機錄影，且有不少路人在場，吳始逃離現場而未得逞。被害人受有頭皮挫傷、左手挫傷、左大腿挫傷等傷害。經警於同日中午逮獲吳男。