快訊

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

93歲翁戴藍寶戒指逛街 引歹徒覬覦光天化日行搶

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
93歲的柏姓老翁，左手手指戴著藍寶石戒指，引起缺錢的吳男覬覦，光天化日下拔柏姓老翁的戒指，經被害人求救，吳才逃離現場，台中地院今天依強盜未遂罪將吳判刑3年6月。圖／本報資料照
93歲的柏姓老翁，左手手指戴著藍寶石戒指，引起缺錢的吳男覬覦，光天化日下拔柏姓老翁的戒指，經被害人求救，吳才逃離現場，台中地院今天依強盜未遂罪將吳判刑3年6月。圖／本報資料照

93歲的柏姓老翁去年步行在台灣大道騎樓，左手指戴著藍寶石戒指，引起缺錢的吳男覬覦，光天化日下拔柏姓老翁的戒指，被害人左手緊握，阻止吳拔走戒指，經被害人求救，吳才逃離現場，台中地院今天依強盜未遂罪將吳男判刑3年6月。可上訴二審。

吳男（56歲）否認犯行，辯稱「我沒有打柏姓老翁，也沒有搶他的東西，他不給我，我就離開」。被害人證稱「我走到台灣大道，有一個男子過來跟我要錢，我說我沒有錢，他就用左手搶我的戒指，他在搶奪有攻擊我，並邊 說要錢」。合議庭認定吳狡辯，予以判刑。

判決書指出，去年10月17日上午，吳男路經中市台灣大道1段騎樓時，發現年邁的柏姓老翁，且左手手指上戴著藍寶石戒指，徒手拔柏姓老翁左手指上的戒指，被害人將左手緊握，阻止吳拔走戒指。

吳仗恃自己年紀、身材及體力的優勢，以其左手從被害人後方腋下往前勾住柏的右手，再以右手猛力毆打柏的頭部，並向柏表示「我要錢」，經被害人大聲求救。

路過的陳男見狀後立即報警，並喝斥吳男停手，但吳男仍繼續施暴，陳男立即持手機錄影，且有不少路人在場，吳始逃離現場而未得逞。被害人受有頭皮挫傷、左手挫傷、左大腿挫傷等傷害。經警於同日中午逮獲吳男。

老翁 強盜

延伸閱讀

強扯老翁手中藍寶石戒 台中無業男沒到手反吃3年半牢飯

影／北市商場搶案 黑衣男搶老婦8000元奔逃畫面曝光

八旬婦永樂市場買菜遇搶 歹徒布條遮車牌逃逸

南投國姓三合院遭侵入 76歲老翁被綁搶走3.5萬驚魂未定

相關新聞

任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控於擔任文化部人文及出版司正副司長時期，收廠商60萬元賄款及旅遊招待，違反貪汙治罪條例。...

佯稱「龍精」是新冠肺炎解藥 念佛會師父詐財被法辦

密宗念佛會大溪分會負人孫姓師父、及中和分會負責人戴姓師兄，今年2月間向信徒誆稱「龍精」（酵素食品，無任何療效）是新冠肺炎...

人夫外遇嘿咻「馬上風」亡 小三辯他陽痿被判刑賠20萬

一名男子3年前和小三到汽車旅館嘿咻，未料他「馬上風」猝死，元配不滿怒告小三妨害婚姻，小三稱男子生前陽痿「硬不起來」，元配...

夜店前老闆涉散播疫情假訊息 北檢依特別條例起訴

北市一名何姓男子今年3月間聽聞友人轉述指錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，便在臉書上發文，「sogo錢櫃…聽說有人確診」。...

臥病妻遭厭世夫餵藥悶斃 二審減為8年刑

蔣姓男子（66歲）因糖尿病引發敗血症，雙腳變形，不良於行，卻還得照顧長期臥病在床的老伴；他不堪負荷，用枕頭將妻子悶死，自...

傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲押禁見

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助...

錢慾的糾葛 他割喉同居人

蘇姓視障按摩師昨天下午在按摩工作室，因金錢、感情問題與蔡姓同居女友起口角，雙方激烈爭執，蘇涉嫌拿出美工刀揮舞，割中蔡女脖子一刀，血流如注；蔡女高喊救命，鄰居趕到報警送醫，蘇也被警方帶回調查，依殺人未遂罪嫌偵辦。

法律櫥窗／網戰觸法？ 帳號資訊量是關鍵

隨網路科技普及，現實與虛擬界線逐漸模糊，「網戰」延燒可能牽扯到誹謗、公然侮辱等法律問題，法界開始重視探討「網路帳號有無名譽權」。律師李奇芳表示，早期不承認虛擬帳號具備「名譽」，但現代人慣於將帳號視為現實社交生活、身分的延伸。想避免網路發言踩線？李奇芳透過案例傳授根本心法。

涉收賄 傳藝副主任被約談

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商六十萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例。台北地檢署昨指揮廉政署兵分七路搜索，約談朱、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等十七人，漏夜偵訊。

遇到這個房東 連一天都沒住到賠8萬多房租

知名「爭議房東」張淑晶去年將房間出租給一名房客阮女，張原本跟房客保證說該幢房子房客全是女性，出入單純，但阮女入住當晚就發...

車後擦撞老翁渾然不知 沒有肇逃故意或過失法官撤單

80多歲黃姓老翁去年8月間在苗栗縣南庄鄉駕駛小貨車，與莊姓男子騎機車發生輕微擦撞，黃翁沒有查覺，逕行離開現場，警方舉發他...

答應月付5萬養前妻 法官不准他賴帳

賈姓科技公司員工因對婚姻不忠，12年前和前妻離婚，當時離婚協議書上約定賈每月給付前妻5萬元生活費，直至前妻死亡或再婚，去年2、3月卻毀諾。前妻提履行離婚協議訴訟，新竹地院判應給付前妻10萬元；台灣高等法院認為，前妻離婚前即因精神疾病或其他病症而住院，非需索無度，駁回賈上訴。

熱門新聞

台中女子頸部遭砍殺意識不清 狠男竟對警消說「不用送醫」

影／男高中生愛慕不成 翻牆持刀刺傷員林高中女學生

影／高中男生持刀刺傷女同學 目睹同班同學都嚇壞了

影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

台中北屯傍晚凶殺案 女子頸被刺搶救中

台南新營銀樓傳遭搶劫 1男在逃警圍捕中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。