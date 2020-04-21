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人夫外遇嘿咻「馬上風」亡 小三辯他陽痿被判刑賠20萬

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
示意圖／ingimage
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一名男子3年前和小三到汽車旅館嘿咻，未料他「馬上風」猝死，元配不滿怒告小三妨害婚姻，小三稱男子生前陽痿「硬不起來」，元配則反駁「絕對會硬起來」，最高法院依相姦罪判小三3月徒刑定讞；民事部分，台北地方法院判小三應賠償20萬元，可上訴。

判決指出，男子和小三原是朋友關係，兩人2017年8月底共同入住汽車旅館，發生性行為時，男子身體不適，送醫後仍宣告不治。小三事後被元配一狀告上法院。

小三供稱，她16歲就認識男子，男子常會將各種事情跟她講，她也知道男子年輕時就有陽痿，當天看完A片想要親熱，男子因為陽痿硬不起來，兩人並沒有「性交」，最後他說身體不舒服，她通知救護車將男子送醫。

一審判小三無罪，但案件上訴，高院認為，小三供述前後不一，且有醫院函覆男子病歷等，元配也稱和丈夫婚姻生活中，丈夫沒有勃起障礙，「我不知道小三會用這種方式汙衊我先生」，丈夫絕對會硬起來等語，二審逆轉改判小三3月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，元配主張，小三明明知道丈夫已婚，卻仍和丈夫交往、出國過夜，最後和丈夫到汽車旅館發生性行為，導致丈夫身體不適送醫身亡，要求小三賠償50萬元精神慰撫金。

小三抗辯，當天是男子身體不舒服才會到汽車旅館休息，兩人沒有發生性行為，且兩人一直以來都是老朋友，沒有不正常的關係，不承認侵害元配的配偶權。台北地方法院審酌一切情狀，判小三應賠償20萬元。

汽車旅館 性行為 婚姻

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