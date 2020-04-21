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夜店前老闆涉散播疫情假訊息 北檢依特別條例起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名何姓男子今年3月間聽聞友人轉述指錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，便在臉書上發文，「sogo錢櫃…聽說有人確診」。錢櫃報警處理，警方將何移送法辦。台北地檢署今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將他起訴。

這是北檢首度依特別條例起訴的疫情假訊息案件。

起訴指出，今年3月6日晚間，在北市信義區開設夜店的何姓男子，接收江姓友人告知其有關錢櫃SOGO店疑似有新冠肺炎確診的假訊息，未詳加查證，隔天晚間8點27分許，在住處用手機在臉書上發文，「sogo錢櫃…聽說有人確診…好兄弟們，盡量避免安全第一。」

這假訊息讓他臉書1156個好友得以見聞，足生損害於錢櫃SOGO店及多數民眾接收疫情訊息的正確性。錢櫃SOGO店楊姓副理發覺後報警處理。

北檢檢察官郭建鈺指揮大安分局偵辦，調查後認定何涉犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散播疫情不實訊息嫌，今依法起訴。由於是累犯，請法院依釋字775號解釋裁量是否依刑法第47條第1項規定加重其刑。

北檢呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自今年2月27日起正式施行，民眾散播疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處3年以下有徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，國人切莫以身試法。

疫情 錢櫃 新冠肺炎

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