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臥病妻遭厭世夫餵藥悶斃 二審減為8年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
為糖尿病等病症所苦的蔣姓男子，不堪長年照顧臥病在床的妻子，先餵她喝摻有安眠藥的果汁，再拿枕頭悶死她，台灣高等法院今依殺人罪改判蔣8年徒刑。示意圖／Ingimage
為糖尿病等病症所苦的蔣姓男子，不堪長年照顧臥病在床的妻子，先餵她喝摻有安眠藥的果汁，再拿枕頭悶死她，台灣高等法院今依殺人罪改判蔣8年徒刑。示意圖／Ingimage

蔣姓男子（66歲）因糖尿病引發敗血症，雙腳變形，不良於行，卻還得照顧長期臥病在床的老伴；他不堪負荷，用枕頭將妻子悶死，自己也吞下大量安眠藥企圖輕生。蔣的兒子及時發現，送醫後救回一命，新北地院依殺人罪判蔣11年徒刑，高等法院今撤銷原判決，減為8年徒刑。

2016年12月28日上午，蔣姓男子因照顧病妻問題和大姨子起爭執，當天晚上6點半，蔣先餵妻子喝摻有安眠藥的果汁，再拿沒裝枕套的枕頭悶死她。蔣隨後也欲尋短，留給兒子的遺書上寫「爸爸現在是非常冷靜，今天中午鄭○○（妻子胞姊）有來，說了一些話，激怒了我，讓我下定了決心，『帶走你母親』，免得你和弟弟以後的日子過得不如意」。

檢方相驗發現蔣妻是外力導致呼吸性休克死亡，察覺案情不單純，主動簽分偵辦。

死者胞姊表示，事發前一天，妹夫打電話抱怨妹妹把尿布撕了丟整床，他「不想照顧了」，她連忙趕去看，蔣威嚇「今晚就要給她（指妻子）死」。蔣的兒子說，他打電話詢問狀況，父親說「只是一時氣話」。

檢方偵訊時，蔣表示照顧妻子很累，但否認殺妻。蔣辯稱，當天要幫妻子換尿布格外吃力，檢查呼吸就發現人已經死了，心想要跟她一起走，所以沒有打119求援，寫完遺書、吞下安眠藥，就拿著枕頭趴在她的臉上哭，過沒多久也昏了過去。

檢方對此說法存疑，調查發現他第一時間曾向兒子和警察坦承用枕頭悶死妻子，而他行凶前曾向大姨子嗆聲「今晚就要給她死」，認定他有殺人動機。

新北地院審理時，蔣說夫妻長年受疾病所苦，想爭取減刑，但法院調查他有2個兒子可支援照顧，無權剝奪妻子的生命，沒減刑。蔣的兒子都幫忙求情，希望可以照顧老爸，爸爸年紀已大，身體不好，如果進去坐牢，「恐無法照顧自己」。一審審酌犯案情節和態度，判蔣11年徒刑。

高院今替蔣減刑，改判為8年徒刑。

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新北 殺人

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