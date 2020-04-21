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傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓。記者賴佩璇／攝影。
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓。記者賴佩璇／攝影。

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例。檢廉昨發動搜索約談，台北地檢署作漏夜偵訊後，今清晨以朱涉嫌貪汙重罪，有勾串之虞，向法院聲押禁見。

北市出版商業同業公會理事長盧欽政以50萬元交保、副理事長周均亮以30萬元交保，其餘證人請回。

朱瑞皓曾任國立台灣博物館副館長、文化部專門委員等職務，2014年7月間擔任人文司副司長，2016年9月至2018年7月1日擔任人文司司長，現為國立傳藝中心副主任。

周均亮為寂天文化事業公司負責人，出版多益等考試用書。盧欽政則曾是中山地下書街負責人，書街現已轉為「誠品R79」。

檢廉獲報，指朱瑞皓擔任人文司正副司長，對於廠商申請出版業補助款具有主管監督權責，在任職期間竟收受盧金欽、周均亮60萬元賄款。此外，朱接受兩人招待，三人一同前往越南、泰國等東南亞國家旅遊。

朱疑因收受不正利益，進而護航讓兩人取得人文司特定採購案、補助案，兩人至少詐取150萬元；三人涉嫌違反貪汙治罪條例不違背職務行受賄罪、刑法詐欺罪。

檢廉昨兵分7路搜索朱位於北市文林路的辦公室、寂天文化、台北市出版商業同業公會等處所，並約談朱、盧、周等3名被告及相關人共17人到案說明，檢方晚間漏夜偵訊。

文化部長鄭麗君表示，全力配合調查。文化部指出，2018年4月接獲檢舉，鄭麗君立即指示政風處啟動行政調查，並主動移請廉政署調查，於同年7月1日將朱調離一級主管職務，也進行有關補助款專案清查，強化防弊預警機制。

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政。記者賴佩璇／攝影。
台北市出版商業同業公會理事長盧欽政。記者賴佩璇／攝影。
台北市出版商業同業公會副理事長周均亮。記者賴佩璇／攝影。
台北市出版商業同業公會副理事長周均亮。記者賴佩璇／攝影。

文化部 貪汙 北市

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