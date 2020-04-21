任文化部人文司長期間涉貪 傳藝中心副主任漏夜偵訊

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控於擔任文化部人文及出版司正副司長時期，收廠商60萬元賄款及旅遊招待，違反貪汙治罪條例。台北地檢署昨指揮廉政署兵分7路搜索辦公室等處所，並約談朱、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等17人到案，漏夜偵訊。

朱、周在廉政官陪同下步入地檢署，面對媒體詢問均不發一語；盧被問及是否冤枉？委屈？他無奈點頭說：「有，由法官（此階段是檢察官）去看。」

文化部下轄共有七個司，包括綜合規劃司、文化資源司、文創發展司、影視及流行音樂發展司、人文及出版司、藝術發展司、文化交流司。朱瑞皓於2014年7月間擔任人文司副司長，並於2016年9月至2018年7月1日擔任人文司司長，現為國立傳藝中心副主任。

檢廉獲報，指朱瑞皓擔任正副司長，對於廠商申請出版業補助款具有主管監督權責，在任職期間竟收受盧欽政、周均亮共約60萬元賄款。

此外，朱還接受盧、周兩人招待，三人一同前往越南、泰國等東南亞國家旅遊，朱護航讓盧、周兩人取得人文司特定採購案、補助案，對價至少150萬元。