涉收賄 傳藝副主任被約談

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商六十萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例。台北地檢署昨指揮廉政署兵分七路搜索，約談朱、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等十七人，漏夜偵訊。

檢廉獲報，朱瑞皓擔任人文司正副司長，對於廠商申請出版業補助款具有主管監督權責，在任職期間竟收受盧欽政、周均亮共約六十萬元賄款。另朱接受兩人招待，三人一同前往越南、泰國等東南亞國家旅遊。

朱疑護航讓兩人取得人文司特定採購、補助案，兩人至少詐取一百五十萬元；三人涉嫌違反不違背職務行受賄罪、刑法詐欺罪。

檢廉昨兵分七路搜索朱位於北市文林路的辦公室、寂天文化、台北市出版商業同業公會等處所，並約談朱、盧、周等三名被告及相關人共十七人到案說明，檢方漏夜偵訊。

文化部長鄭麗君表示，全力配合調查。文化部指出，二○一八年四月接獲檢舉，鄭麗君立即指示政風處啟動行政調查，並主動移請廉政署調查，鄭於同年七月一日將朱調離一級主管職務。