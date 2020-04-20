遇到這個房東 連一天都沒住到賠8萬多房租

知名「爭議房東」張淑晶去年將房間出租給一名房客阮女，張原本跟房客保證說該幢房子房客全是女性，出入單純，但阮女入住當晚就發現，有男房客還持鐵棒敲另一房客房門，阮女立即跟張說不租房了，但張不同意，女房客當晚就自行托人交還房卡不承租，但仍被張提告請求損害賠償，彰化地方法院判處女房客需依約賠償8個月房租8萬7500元，而這名女房客連一天都沒住到房間。

張淑晶提告指出，阮姓女子去年7月1日向她以1萬2500元承租房間，並約定定金為一個月房租，押金為2個月房租2萬5000元，未住滿一年即沒收全部押金，阮女當日即匯款1萬4400元（包括一月租金和1900元的房卡費）。

張淑晶說，阮女當天即入住，但外出又說忘了帶房卡，原本她應再向阮女收500元設定費，但阮女保證會租滿一年，並於隔日匯進2萬5000元，所以就沒跟她再收錢，透過遠端設定房卡，及秘書再轉交房卡，但阮女隔天也沒匯押金，也沒歸還卡片，也未合法終止租約，讓她無法再將房間租給別人，甚至阮女還投訴媒體，造成她名譽受損，原本應請求阮女需依約支付一年租金15萬元，但她只求償11 萬元，但要阮女在四大報刊廣告道歉。

阮女則表示，她是透過租房網站591的出租資料租房，張淑晶從頭至尾都未出現，而是用手機指示她拿房卡去看房，但她到現場時發現要租的房間還有房客住，張說該房客租約已到期，退租後她就可搬進去，要她先住其他房間，以後再換房，因當天她很累，想先休息，就先匯1萬4400元 給張，並把行李放進房間，後來外出，因忘了帶房卡又與張連絡。

但阮女到晚間回租屋處發現有男房客持鐵棒在敲越南籍房客的房門，讓她很害怕，即要求張退還定金，她不承租房間了，但張說可以請警方來處理男房客的問題，報警時，阮女才發現房東竟是有爭議性的張淑晶，但為了要進房拿行李，她向張說她會承租，待進房取回行李後，就把房卡交給越南籍房客要她轉交給張，阮女認為她們還未定書面租約，也已交還房卡，所以離去後就沒再和張連絡。

法官依民法421、248條等規定，租賃契約為諾承契約，只要已約定即成立，且已受有定金，也推定契約成立，不必簽訂書面契約為成立要件，阮女只在爭執租賃契約未成立，卻未向張女解除或終止租約，所以租賃關係仍在，因此判處張女從去年7月到提告的今年2月共8個月可求償租金共 10萬元，扣掉阮女已給付的，阮女需再付8萬7500元給張女。