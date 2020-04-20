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陶藝店老闆假冒股東涉非法吸金 詐1.7億元遭送辦

中央社 / 台北20日電

新北市46歲許男疑經營陶藝店不善，假冒知名公司股東並向友人們謊稱可高報酬保本投資，藉此涉非法吸金詐欺新台幣逾1.7億元，刑事局循線將他拘提到案，今天移送新北檢偵辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，數名受害民眾日前檢舉指出，46歲許男分別向他們謊稱投資股票保本可獲取高報酬利息，藉此大量吸收資金並詐騙錢財，新北地檢署檢察官黃筱文認為案情不單純，指揮刑事局深入調查偵辦。

根據警方調查了解，有竊盜和借貸詐欺前科的許男原本在新北市鶯歌區經營陶藝店，疑因經營不善需資金調度，自民國104年起涉嫌陸續假冒骨科醫生、知名股票公司或百貨公司及飯店股東等名義，聲稱可高報酬保本且穩賺不賠的投資手法，涉嫌吸金詐騙不特定人士投資。

為取信受害人，許男在剛開始行騙時，都會按時發送受害人投資所得高額利息、甚或是部分投資本金，待被害人深信不疑後，再陸續鼓吹加碼投資，初估近6年受害者至少10餘人，且多為共同朋友圈友人，詐騙所得金額約1億7000多萬元。

其中，一名從商的5旬婦人竟因此遭詐逾1.2億元。

刑事局見時機成熟，7日在新北市將許男拘提到案並執行搜索，全案詢後於今天將許男依涉嫌詐欺罪嫌移送新北檢偵辦。

詐騙 詐欺

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