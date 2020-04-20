想要老翁手中藍寶石戒 無業男沒到手反吃3年半牢飯

台中市吳姓男子無業，有竊盜前科，他在去年10月間在中區台灣大道騎樓，發現九旬柏姓老翁手上戴著藍寶石戒指，吳上前向柏要錢，但被柏拒絕後，吳用左手扣住柏的右手後，不斷拍打柏頭部，一直說「我要錢」，還欲將柏手上的戒指 扯下，過程被附近路人發現後，前往制止，並以手機蒐證，吳犯行不成逃逸，警方循線在附近的宮廟逮捕他，台中地院今依強盜未遂罪，判他3年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，吳姓男子（56歲）在去年10月17日上午10時許，步行經過中區台灣大道一段時，發現高齡94歲的柏姓老翁手上戴的藍寶石戒指，因而心生歹念，仗著自己年紀、身材、體力的優勢，先向柏要錢未果後，直接用左手從柏的後方腋下往前勾住柏的右手，再以右手不斷拍打柏頭部，攻擊過程中還不斷說「我要錢」。

因柏在過程中不斷高聲呼救，行經該處的陳姓男子發現後，趕緊報警，並喝令吳停止犯行，陳還拿出手機攝影蒐證，吳見現場有多人圍觀聚集後，沒有搶得柏的戒指後就逃逸，警方獲報到場後，根據陳提供的影片，循線在東協廣場的財神廟，查獲吳。

全案在台中地院審理時，吳辯稱當時有喝酒，而造成辨識違法行為的能力降低，不過兩名逮捕吳的警員都證稱，當時吳身上並沒有酒氣，合議庭認定吳犯行明確，依強盜未遂罪，判刑3年6月，全案可上訴。