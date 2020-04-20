爆李沛旭和師妹喇舌婚變？唐從聖與週刊80萬和解落幕

藝人唐從聖被「鏡週刊」報導是爆料李沛旭和伊林師妹曾智希躲在角落喇舌的消息來源，他認為週刊報導不實，向週刊宋姓執行副總提告求償200萬元並登報道歉。台北地方法院今上午開庭，雙方以80萬元和解，待週刊刊登道歉啟示並下架文章後，唐將撤回民刑事告訴。

藝人李沛旭和蔡淑臻交往多年，2017年李沛旭被鏡週刊報導和曾智希在夜唱聚會雙雙消失，之後被眾人目睹躲在角落喇舌並拍照，照片流到蔡淑臻手中，才讓婚事破局。

鏡週刊指出，是接獲某演藝圈正妹的爆料，而她表示是唐從聖所說的消息，當時她出席一場聚會，在場的還有唐從聖、邰智源等人，將事情過程描述得很詳細，在演藝圈中被廣泛流傳。

事後，唐在臉書痛罵「幹嘛硬扯是我害的」，澄清不認識正妹，並對鏡週刊社長裴偉、廖姓總編輯、宋姓執行副總提告妨害名譽。檢方認定宋女未經確實查證即刊登不實報導，依妨害名譽罪嫌起訴，至於裴偉及廖姓總編輯，因沒有參與這則新聞報導決策，處分不起訴。

民事部分，唐從聖向宋女提告求償200萬元並要求登報道歉。今上午開庭，宋女同意給付80萬元並擇日在鏡週刊刊登道歉啟事，同時下架相關文章，換取唐撤回民刑事告訴；宋筱玲則委任律師當庭交付80萬元支票，雙方簽署和解筆錄，全案落幕。